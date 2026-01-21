Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O céu te provoca a rever escolhas, desejos e até verdades que você vinha empurrando pra debaixo do tapete. A intuição tá afiada e não passa despercebida, escuta esse sinal interno. Entre 14h e 16h, a energia ganha força pra decisões corajosas. A sorte aparece quando você aceita mudar...

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O astral chega leve, iluminando tudo ao seu redor e deixando seu magnetismo lá em cima. Algumas questões complicadas vão ficar mais fáceis de lidar, e algo inesperado pode adoçar o dia. Das 10h às 12h, aproveite a maré favorável. Por outro lado, a sorte surge nos detalhes gentis que...

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: É possível que pequenas escolhas que deva fazer hoje têm poder de virar o jogo. Por outro lado, trocar um hábito, mudar a rota ou agir diferente pode gerar um efeito gigante. Das 9h às 11h, sua mente tá rápida e criativa. Neste dia, a sorte vai te acompanhar desde que você tope sair do...

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O ritmo do dia pede menos pressa e mais presença em todas suas coisas. Resolver tudo no impulso pode gerar desgaste desnecessário. Respirar, observar e esperar o tempo certo muda tudo — principalmente entre 16h e 18h. A sorte se revela quando você escolhe não atropelar os...

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A previsão avisa que cuidar do emocional é prioridade máxima agora. Quando você silencia o excesso de tensão, o universo responde com mais leveza e bem-estar. Das 9h às 11h, a energia favorece equilíbrio e clareza. Saiba que a sorte anda junto com quem mantém o centro firme, por isso...

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O dia inspira movimento, iniciativa e coragem pra tirar planos da gaveta. Você vai receber do cosmos a sensação de que é possível, sim, avançar muito mais. Das 8h às 10h, é bem provável que as decisões fluam com mais precisão. A sorte acompanha atitudes ousadas, mas conscientes, então...

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Nesta quarta-feira, emoções agitadas pedem canalização inteligente para evitar estresse. Colocar o corpo em ação, resolver pendências e organizar o que ficou solto traz alívio imediato. Entre 15h e 17h, tudo entra em sintonia e o deixará mais aliviado(a). A sorte aparece quando você faz...

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, é bom ter menos exposição e se dedicar mais às estratégias. Guardar planos, especialmente de pessoas invejosas, observar em silêncio e agir com cautela fortalece seus movimentos. O período entre 20h e 22h favorece decisões certeiras em assuntos pessoais. A sorte age discreta, mas...

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Atualmente a energia do dia pede foco no que importa de verdade. Então, nada de dispersar atenção com promessas e principalmente conversas vazias. Das 13h às 15h, agir com firmeza pode render resultados muito bons. A sorte se mantém alta quando você cumpre o que começa...

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, conversas rasas podem cansar mais do que ajudar. O momento é ideal pra estruturar projetos, honrar compromissos e pensar no longo prazo. Entre 13h e 15h, a mente fica prática e estratégica, aproveite pra avançar com assuntos parados. Neste dia, a sorte cresce devagar, porém...

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, oscilações de humor podem surgir, mas nada que não se resolva com pausa e consciência. Pensar antes de reagir evita conflitos desnecessários ou mal-entendidos. Das 17h às 19h, boas ideias podem surgir com calma. Se você souber esperar e não ficar ansioso(a), a sorte vai ajudar a...

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Neste dia, o foco precisa ser você: suas necessidades, seu ritmo e sua verdade. É muito importante que você respeite sua própria essência, porque assim tudo flui melhor. Das 10h às 12h, a intuição guiará seus passos sem ruído. Finalmente poderá finalizar algo que deixará você feliz. A sorte se manifesta...

