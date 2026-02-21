Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Algo está se movendo nos bastidores da sua vida, e você já consegue sentir. Uma decisão que parecia pequena pode alterar o rumo da jornada. Melhor horário do dia:09h40 às 11h10. Dica de sorte: Use algo vermelho para estimular coragem e iniciativa. O que deve evitar hoje:Discussões impulsivas. Números da sorte: 05 – 11 – 23 – 37 – 41 – 52...Confira o amor e dinheiro hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Você deve notar um distanciamento silencioso vindo de alguém próximo. Isso não é perda — é clareza sendo revelada aos poucos. Melhor horário do dia:14h20 às 16h00. Dica de sorte: Organize seu espaço físico — isso vai organizar sua mente. O que deve evitar hoje: Apego excessivo ao passado. Números da sorte: 02 – 18 – 24 – 33 – 46 – 57...Confira o amor e dinheiro hojeclicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Uma conversa aparentemente comum pode esconder um aviso importante. Escute mais do que fala — há mensagens nas entrelinhas. Melhor horário do dia:10h30 às 12h00. Dica de sorte: Inicie uma conversa importante que você vem adiando. O que deve evitar hoje: Procrastinação e dispersão. Números da sorte: 07 – 19 – 28 – 34 – 49 – 60...Confira o amor e dinheiro hojeclicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Sua visão sobre o que está acontecendo em volta estará ampliada, quase como um pressentimento constante. Melhor horário do dia: 18h00 às 19h30. Dica de sorte:Prepare ou coma algo que te traga memória afetiva. O que deve evitar hoje: Drama desnecessário ou suposições sem confirmação. Números da sorte: 03 – 16 – 21 – 38 – 44 – 59...Confira o amor e dinheiro hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Um dia estratégico para alinhar sonhos com ações reais, mas alguém pode testar sua paciência de forma indireta. Melhor horário do dia: 11h50 às 13h10. Dica de sorte: Confie na sua criatividade — ela será sua vantagem competitiva. O que deve evitar hoje: Orgulho excessivo e necessidade de aprovação. Números da sorte:01 – 14 – 26 – 35 – 48 – 63...Confira o amor e dinheiro hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Um detalhe despercebido pelos outros chamará sua atenção durante este dia. Isso pode evitar um erro maior. Melhor horário do dia: 08h30 às 10h00. Dica de sorte: Faça uma lista de três tarefas essenciais e cumpra todas. O que deve evitar hoje: Autocrítica exagerada. Números da sorte: 04 – 12 – 29 – 36 – 42 – 58...Confira o amor e dinheiro hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Algo dentro de você já sabe que não dá mais para permanecer onde está. Você vem adiando uma decisão por medo de desequilibrar a própria rotina. Melhor horário do dia: 15h10 às 16h40. Dica de sorte: Tome uma decisão que você vem adiando há dias. O que deve evitar hoje: Medo de desagradar. Números da sorte: 06 – 17 – 25 – 39 – 47 – 54...Confira o amor e dinheiro hojeclicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Você tem alimentado preocupações que nem se concretizaram. Existe uma situação que parece maior na sua mente do que na realidade. Melhor horário do dia:20h00 às 21h20. Dica de sorte: Faça algo que renove sua energia. O que deve evitar hoje: Desconfianças infundadas e reações intensas. Números da sorte: 08 – 13 – 27 – 32 – 45 – 61..Confira o amor e dinheiro hojeclicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Há algo na sua rotina pedindo transformação imediata. Você sente que pode mais, mas precisa provar isso nas atitudes. Melhor horário do dia: 09h00 às 10h30. Dica de sorte: Comece algo novo, mesmo que seja pequeno. O que deve evitar hoje: Prometer mais do que pode cumprir. Números da sorte: 04 – 15 – 22 – 31 – 50 – 64...Confira o amor e dinheiro hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Você pode estar duvidando da própria força. Mas hoje surge uma situação que exige maturidade e firmeza emocional. Melhor horário do dia: 07h50 às 09h10. Dica de sorte: Organize seus objetivos financeiros e reveja metas. O que deve evitar hoje: Rigidez excessiva e autocobrança. Números da sorte: 10 – 18 – 30 – 42 – 53 – 69...Confira o amor e dinheiro hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Há um desejo antigo pulsando dentro de você, esperando coragem da sua parte para se tornar real, o que não se mostra difícil de ser. Melhor horário do dia:16h30 às 18h00. Dica de sorte: Faça algo diferente da sua rotina habitual. O que deve evitar hoje: Distanciamento emocional e frieza nas relações. Números da sorte: 09 – 21 – 34 – 40 – 55 – 68...Confira o amor e dinheiro hojeclicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Você anda se questionando mais do que deveria. Existe um medo sutil de não estar fazendo o suficiente. Melhor horário do dia: 19h10 às 20h40. Dica de sorte:Escreva três qualidades suas e releia durante o dia. O que deve evitar hoje: Vitimismo ou fugir de responsabilidades. Números da sorte: 12 – 24 – 33 – 46 – 57 – 70...Confira o amor e dinheiro hoje clicando no nome do signo.

Leia Também