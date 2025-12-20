Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Os ventos do momento pedem que você reacenda a chama da esperança e olhe para trás apenas para reconhecer o quanto já avançou. Áries, há uma força silenciosa trabalhando a seu favor, preparando terreno para algo que ainda não quer se revelar por completo. Entre 10h e 11h sua energia se alinha... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O céu indica que insistir em provar pontos não será tão produtivo quanto mudar impasses para soluções práticas. Touro, uma mudança de cenário, física ou emocional, mexerá com sua percepção e reorganiza prioridades. O melhor horário do dia surge entre 14h e 15h, trazendo clareza súbita e sorte... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O universo não se esqueceu de você; pelo contrário, ele testa sua coragem de agir sem garantias. Gêmeos, pequenos passos agora carregam um peso simbólico enorme. Entre 9h e 10h, sua mente se conecta com ideias que parecem simples, mas escondem potência. A sorte oscila em nível médio-alto... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Chega o momento de abandonar proteções que já não cumprem seu papel. O que antes parecia seguro começa a limitar seus movimentos. Câncer, o melhor horário do dia acontece entre 11h e 13h, quando sua intuição fala mais alto para fazer algo. A sorte se mantém média, mas cresce... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Ao deixar cair antigas desconfianças, você abrirá espaço para um ciclo mais próspero e autêntico. Leão, os sinais estão espalhados pelo dia, pedindo atenção aos detalhes. Entre11h e 12h, sua presença ganhará destaque natural. A sorte está em nível alto, mas não tolera distrações. Algo começa a... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Quando você escolhe investir energia no que realmente acredita, o universo responde de forma quase matemática. Virgem, aos poucos, tudo começa a se alinhar, ainda que o resultado final permaneça em segredo. O melhor horário do dia pulsa entre 16h e 17h, favorecendo decisões... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Parte do que você vem desejando já está em movimento, mesmo que ainda não seja visível. O céu pede confiança no processo e leveza diante do inesperado. Libra, entre 13h e 14h, sua percepção fica aguçada para sinais sutis. A sorte aparece em nível-médio, mudando de forma rapidamente. Algo que... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Este é um dia de libertação silenciosa Escorpião, onde soltar metas antigas cria espaço para uma abundância diferente. O que vem pela frente exige adaptação, não controle. O melhor horário do dia se manifesta entre 10h e 12h, quando sua força interior se intensifica. A sorte está alta, mas seletiva... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Pode ser que a organização que você vem buscando comece a dar sinais concretos de resultado, especialmente por meio de uma novidade inesperada. Sagitário, o céu pede otimismo ativo. Entre 9h e 11h, seu entusiasmo encontra direção. A sorte se mantém em nível médio-alto, favorecendo... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O momento é fértil para driblar obstáculos e permitir que coincidências trabalhem a seu favor. Nem tudo precisa ser forçado agora. Capricórnio, o melhor horário do dia acontece entre 15h e 16h, trazendo soluções sutis. A sorte está em nível médio, fluindo melhor quando você solta o... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Sua capacidade de se reinventar poderá ser colocada em prática, quase sem aviso. O que antes pesava começa a se dissolver, abrindo espaço para um novo brilho pessoal. Aquário, entre 8h e 11h, ideias ganharão forma. A sorte se eleva para nível alto, especialmente em decisões ousadas. Uma guinada... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Os astros sopram suavemente a seu favor, desde que você mantenha foco e cuide do próprio ritmo. Peixes, pequenas escolhas hoje carregam grande significado emocional. O melhor horário do dia vibra entre 9h e 10h, trazendo sensibilidade e inspiração. A sorte está em nível médio-alto, ligada ao... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

