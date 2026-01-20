Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Enfrente desafios hoje com garra, mas pause no cansaço para recarregar. Assim, inicie conversas pendentes e colha resultados surpreendentes na previsão astral. A melhor faixa horária, das 10h às 12h, resolve mal-entendidos com clareza. Otimize seu dia agora...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Eleve Autoestima e Planeje Vitórias. Mantenha a autoestima alta para dissipar negatividade em 20 de janeiro. Depois, recupere paz interior e organize ideias precisas para dias melhores. Das 14h às 16h, estruture projetos pessoais. Avance com confiança astral...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Será um dia excelente se perseverar nas metas sem desânimo. Consequentemente, triunfe sobre obstáculos com esforço constante, destacando a espiritualidade. Entre 9h e 11h, ouça o coração para decisões guiadas por vitórias inesperadas. Siga essa previsão astral profunda...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Conquistas pelo Esforço. Excelente dia com conquistas via esforço, não sorte. No entanto, assuma responsabilidades extras para ganhar estabilidade. Das 15h às 17h, tudo flui no melhor horário do dia. Enfim, sua jornada recompensadora alinha planos no horóscopo diário...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Realize Sonhos com Alegria. Hoje, conquiste o sonho sonhado com alegria transbordante. Além disso, tome iniciativas corretas, mesmo com mudanças. Das 11h às 13h, aja decisivamente no horóscopo diário 2026. Abrace o sucesso merecido e eleve sua energia...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Discipline Objetivos Materiais. Sinta a urgência de estruturar metas materiais com disciplina aliada. Em seguida, mostre habilidades sem detalhes excessivos. Das 13h às 15h, avance concreto na previsão astral. Dessa forma, organize-se e eleve sua trajetória com maestria...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje é um excelente dia para mudar sua visão de mundo e atrair mais prosperidade para a sua vida. Além disso, a influência das estrelas favorece a concentração antes de agir, aumentando suas chances de acerto. Por isso, aproveite o período das 9h às 11h, o melhor horário do dia...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, não desista diante dos obstáculos nem interrompa seus planos pela metade. Agora é a hora de dar atenção ao que você costuma deixar de lado e agir com mais foco e consistência. Assim, o período das 14h às 16h torna-se o horário ideal para executar tarefas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje é um dia estratégico para evitar conflitos e buscar acordos, garantindo mais harmonia no seu ambiente. Dessa forma, não ter pressa nas decisões será essencial para conquistar estabilidade. Entre 10h e 12h você encontra o melhor horário para negociações e ajustes...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje você pode se deparar com desafios inesperados, mas tudo tende a fluir melhor. Assim, o dia promete ser bastante positivo. Logo, sua motivação aumenta significativamente, especialmente entre 15h e 17h, faixa horária que marca o pico da sua previsão astral...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Tudo indica que hoje será um dia intenso e estimulante, ideal para mergulhar em assuntos complexos e avançar com determinação. Por isso, concentre-se nas suas prioridades e esteja aberta a diálogos. Das 8h às 10h, surge o melhor horário do dia para aproveitar ao máximo...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje as influências astrais estão claramente favoráveis, criando um cenário perfeito. Como resultado, você tem grandes chances de viver uma surpresa positiva e uma alegria inesperada ao longo do dia. A faixa das 11h às 13h torna-se o horário ideal para ações e conquistas... Veja a previsão completa clicando no nome do signo.





