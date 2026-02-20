Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A previsão astrológica para hoje indica que você, ariano, deve manter os pés no chão, principalmente em relação à saúde e ao bem-estar. Melhor horário do dia: 10h às 12h. Dica de sorte: Organize sua rotina antes de agir.Evite hoje: Discussões desnecessárias e exageros físicos.Números da sorte: 03 – 11 – 18 – 27 – 34 – 41

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A previsão astrológica para hoje Touro, revela que a vitalidade estará em alta. Você sentirá força e determinação para enfrentar qualquer desafio. Melhor horário do dia: 14h às 16h. Dica de sorte: Invista em algo que fortaleça seu bem-estar. Evite hoje: Teimosia excessiva. Números da sorte: 05 – 14 – 22 – 30 – 37 – 49

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A previsão astrológica para hoje mostra que sua energia estará radiante. Gêmeos, aproveite para colocar suas prioridades em ordem. Melhor horário do dia: 09h às 11h. Dica de sorte: Confie na sua capacidade de adaptação. Evite hoje: Distrações e promessas que não poderá cumprir. Números da sorte: 07 – 16 – 21 – 29 – 38 – 45

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A previsão astrológica para hoje indica um forte sentimento de bem-estar logo nas primeiras horas do dia.Melhor horário do dia: 17h às 19h. Dica de sorte: Confie na sua intuição. Evite hoje: Levar tudo para o lado pessoal.Números da sorte: 02 – 13 – 20 – 31 – 36 – 44

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A previsão astrológica para hoje mostra que você, leonino, encontrará soluções para um assunto que parecia complicado. Melhor horário do dia: 11h às 13h. Dica de sorte: Afirme mentalmente suas conquistas antes de agir.Evite hoje: Orgulho excessivo e imposição de opiniões.Números da sorte: 01 – 12 – 19 – 28 – 35 – 46

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A previsão astrológica para hoje Virgem, indica que você deve mudar sua forma de enxergar as situações.Melhor horário do dia: 08h às 10h. Dica de sorte: Organize algo que esteja pendente há dias. Evite hoje: Perfeccionismo excessivo. Números da sorte: 04 – 15 – 23 – 32 – 39 – 48

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A previsão astrológica para hoje Libra, revela alegria, otimismo e satisfação em pequenos acontecimentos. Melhor horário do dia: 15h às 17h. Dica de sorte: Valorize os pequenos gestos. Evite hoje: Indecisão prolongada. Números da sorte: 06 – 17 – 24 – 33 – 40 – 52

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A previsão astrológica para hoje ativa seu lado mais positivo e determinado. Você poderá viver um dia muito bom. Melhor horário do dia: 18h às 20h. Dica de sorte: Confie na sua força interior. Evite hoje: Ciúmes e atitudes impulsivas. Números da sorte: 09 – 18 – 26 – 34 – 43 – 50

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A previsão astrológica para hoje indica um dia agradável e feliz, mesmo que alguns desafios apareçam pelo caminho. Melhor horário do dia: 09h às 11h. Dica de sorte: Mantenha o foco em uma meta principal. Evite hoje: Dispersão e excesso de otimismo sem planejamento.Números da sorte: 03 – 14 – 22 – 31 – 40 – 48

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A previsão astrológica para hoje aponta harmonia e equilíbrio. Mesmo que surja uma situação difícil, você encontrará a solução. Melhor horário do dia: 13h às 15h. Dica de sorte: Aceite ajuda quando ela surgir.Evite hoje: Rigidez excessiva. Números da sorte: 05 – 16 – 24 – 33 – 42 – 51

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, a previsão astrológica mostra mudanças na rotina. Atividades inesperadas poderão exigir improviso, mas tudo sairá melhor do que você imagina.Melhor horário do dia: 16h às 18h. Dica de sorte: Faça algo diferente do habitual. Evite hoje: Resistir às mudanças. Números da sorte: 07 – 18 – 27 – 36 – 45 – 54

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: A previsão astrológica para hoje indica disposição e bom humor logo nas primeiras horas do dia. Você sentirá vontade de realizar diversas atividades. Melhor horário do dia: 10h às 12h. Dica de sorte: Confie nos seus sentimentos. Evite hoje: Isolamento e excesso de sensibilidade. Números da sorte: 02 – 11 – 20 – 29 – 38 – 47

