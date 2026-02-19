Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: No horóscopo de hoje, Áries recebe uma previsão astrológica favorável para reavaliar objetivos e tomar atitudes práticas. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h. Dica de sorte: comece o dia organizando uma prioridade importante. O que deve evitar hoje: procrastinar ou agir por impulso. Números da sorte: 03, 09, 17, 21, 34, 41..Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O horóscopo de Touro mostra que esta é uma previsão astrológica voltada para esperança, soluções e novas possibilidades. Melhor horário do dia: entre 14h e 16h. Dica de sorte: valorize pequenas conquistas do dia. O que deve evitar hoje: pessimismo e resistência a mudanças. Números da sorte: 06, 12, 18, 25, 33, 42..Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A previsão astrológica para Gêmeos alerta para a tendência de reviver o passado e fazer comparações que não ajudam. Melhor horário do dia: entre 10h e 12h. Dica de sorte: escreva ou fale sobre o que sente para clarear a mente. O que deve evitar hoje: comparações e autocrítica excessiva. Números da sorte: 05, 11, 19, 27, 36, 44...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O horóscopo de hoje traz uma previsão astrológica focada em organização, disciplina emocional e progresso gradual. Melhor horário do dia: entre 8h e 10h. Dica de sorte: cuide do seu espaço pessoal. O que deve evitar hoje: assumir mais responsabilidades do que pode. Números da sorte: 02, 08, 16, 24, 31, 40...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A previsão astrológica indica um dia propício para buscar novas opções e sair da zona de conforto, sem ignorar o que seu coração sente. Melhor horário do dia: entre 15h e 17h. Dica de sorte: confie mais na sua intuição. O que deve evitar hoje: desistir no meio do caminho. Números da sorte: 01, 07, 14, 22, 30, 39...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O horóscopo de hoje para Virgem revela uma previsão astrológica voltada para serenidade, aceitação e renovação mental. Melhor horário do dia: entre 7h e 9h. Dica de sorte: pratique o desapego emocional. O que deve evitar hoje: autocobrança excessiva. Números da sorte: 04, 10, 15, 23, 28, 37...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O horóscopo de hoje para Libra traz uma previsão astrológica clara sobre desapego, escolhas conscientes e foco no essencial. Melhor horário do dia: entre 13h e 15h. Dica de sorte: organize prioridades e elimine excessos. O que deve evitar hoje: insistir em situações estagnadas. Números da sorte: 05, 11, 20, 26, 35, 44...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A previsão astrológica para Escorpião alerta sobre relacionamentos por interesse e promessas vazias. Melhor horário do dia: entre 16h e 18h. Dica de sorte: confie no que você sente, não apenas no que ouve. O que deve evitar hoje: acreditar em promessas sem provas. Números da sorte: 02, 09, 18, 27, 34, 41...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O horóscopo de hoje revela uma previsão astrológica voltada para equilíbrio mental e leveza emocional. Melhor horário do dia: entre 10h e 12h. Dica de sorte: escolha a leveza ao invés do confronto. O que deve evitar hoje: assumir responsabilidades que não são suas. Números da sorte: 06, 14, 21, 29, 36, 45...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: No horóscopo, a previsão para Capricórnio indica que situações inesperadas podem trazer aprendizados valiosos. Melhor horário do dia: entre 8h e 10h. Dica de sorte: mantenha a calma diante do imprevisto. O que deve evitar hoje: resistência excessiva às mudanças. Números da sorte: 04, 13, 19, 28, 32, 40...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O horóscopo de hoje para Aquário traz uma previsão astrológica de persistência, foco e fortalecimento pessoal. Melhor horário do dia: entre 15h e 17h. Dica de sorte: confie mais na sua visão de futuro. O que deve evitar hoje: dar importância excessiva a críticas externas. Números da sorte: 01, 07, 16, 24, 33, 42...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O horóscopo de hoje apresenta uma previsão astrológica positiva sobre transformações, esperança e realização pessoal. Melhor horário do dia: entre 11h e 13h. Dica de sorte: siga sua intuição sem hesitar. O que deve evitar hoje: insegurança e autossabotagem. Números da sorte: 03, 10, 17, 22, 31, 38...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

















