Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/12) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O céu desperta em você uma chama diferente, como se algo interno pedisse movimento. A energia do dia empurrará você para sair da contemplação e assumir a dianteira. Áries, há um chamado silencioso para ousar mais do que o habitual, mas ainda com estratégia. O melhor horário do dia é entre... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: As estrelas lhe oferecem um raro alinhamento para resolver pendências que vinham sendo empurradas para depois. O dia pede firmeza, mas também silêncio seletivo: nem tudo merece sua energia ou sua palavra. O melhor horário para Touro é das 14h às 16h, quando tudo flui com mais naturalidade... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O movimento mental está intenso, mas uma certa teimosia pode nublar sua leitura dos fatos. Conversas surgem carregadas de mensagens ocultas Gêmeos, exigindo discernimento e pausa antes de qualquer conclusão. O melhor horário do dia acontece entre 11h e 13h, ideal para perceber... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia pode trazer a necessidade de cortar laços invisíveis que ainda o mantêm preso a certas situações passadas. Câncer, resolver o que ficou pendente abrirá espaço para seguir mais leve no futuro. Seu impulso de ajudar os outros cresce, mas o universo pede organização para não se esquecer de si. O... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A manhã nasce como um convite à ação pessoal e ao resgate da autoconfiança. Você enxergará tudo com mais otimismo e começará a entender erros recentes como parte de um aprendizado maior. Leão, haverá rapidez nas soluções, mas também uma mensagem sutil nas entrelinhas. O melhor horário... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: As estrelas afinam sua percepção e despertam o desejo de melhorar tudo ao seu redor. Existe algo importante sendo preparado, mas o céu pede equilíbrio entre ação e introspecção. É bom revisitar assuntos mal resolvidos, isso pode trazer mais respostas do que você imagina. Virgem, o melhor... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O universo aproxima pessoas e situações que elevam sua vibração emocional. Há encontros que trazem leveza, outros que funcionam como espelhos daquilo que você precisa reconhecer. Libra, a sensação de harmonia cresce, mas não sem provocar reflexões profundas. O horário bom para você... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Um desejo intenso de aprender e se expandir toma conta do seu dia. O céu favorece trocas intelectuais e alianças com quem compartilha da sua visão, criando uma sensação poderosa de pertencimento. Mas há algo mais sendo gestado nesse processo. Escorpião, o melhor horário vibra... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Este dia possivelmente trará oportunidades que parecem surgir do nada, acompanhadas de incentivos e ideias vindas de outras pessoas. A motivação cresce rapidamente, assim como a sensação de que o vento sopra a seu favor. Sagitário, ainda assim, há uma virada escondida nos... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Conselhos e apoios inesperados ajudam a clarear decisões importantes. O peso de certos assuntos começa a se dissipar, mostrando que algumas preocupações eram maiores na mente do que na realidade. Capricórnio, o dia pede leveza sem perder a responsabilidade. O melhor horário se manifesta... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Um ciclo antigo chega ao fim de maneira sutil, trazendo uma sensação profunda de libertação interior. O dia evoluirá gradualmente, como se cada passo o levasse a um estado maior de bem-estar. Aquário, algo que parecia distante agora se aproxima. O melhor horário ocorrerá das 18h às 20h, quando... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Neste dia, o céu indica críticas ou olhares atentos sobre sua postura perfeccionista, mas nem tudo deve ser absorvido. O segredo de hoje está em escolher a leveza e confiar mais no fluxo. Peixes, ao mudar o olhar, a realidade começa a responder diferente. O melhor horário vibra entre 09h e... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

