Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: Áries: Chegou a hora do match inesperado. Hoje a chance de começar um namoro está no ar, mesmo que você não esteja procurando. Prepare-se porque pode pintar um encontro que vai virar tudo de cabeça pra baixo. A atração vai ser...Dinheiro: Vitória nas Finanças na Palma da Mão. Hoje, Áries, você segura a espada da vitória e o sucesso financeiro chega junto! A energia poderosa do...Números da sorte: 37 - 52 - 60 - 44 | Lua Minguante em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Touro: Energia boa e cinema na cabeça. Hoje rola um clima especial, vai ficar claro que alguém tá de olho em você. Essa conexão promete ser forte e cheia de vontade, quase um filme passando na sua mente com seus sonhos e...Dinheiro: Dinheiro Reforçado, mas Cuidado no Gasto. A sorte financeira tá sorrindo pra você, viu? Vai rolar um reforço nas suas finanças pra ajeitar algumas...Números da sorte: 41 - 20 - 18 - 37 | Lua Minguante em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Gêmeos: Segue teu feeling e bora viver o momento. O dia vai bombar nos romances, e o lance é confiar na tua intuição. Siga o seu primeiro impulso que vai dar bom. Se quiser se jogar, vai na vibe do dia, sem pressa nem pressão. A...Dinheiro: Crescimento Financeiro na Veia. A grana começa a fazer a diferença no seu ritmo de vida, Gêmeos! Um alinhamento astral te dá uma visão...Números da sorte: 36 - 45 - 29 - 11 | Lua Minguante em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Câncer: Novos laços e aventuras vindo aí.Mudanças astrais trazem oportunidade pra conhecer gente diferente e expandir seus horizontes no amor. É hora de se abrir para o novo, e isso pode te levar pra aventuras, viagens e lugares...Dinheiro: Despesa, Mas com Força Pra Segurar a Onda. Tem um período de gastos vindo, mas nada que abale seu poder, Câncer! Seu momento é de fortalecer as...Números da sorte: 20 - 59 - 37 - 48 | Lua Minguante em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Leão: Alegria e desejos intensos para hoje. O dia vai chegar cheio de simpatia e animação, com um clima revelador pros seus desejos. Você vai entrar num ritmo gostoso de estar perto de alguém que vai agitar seu coração...Dinheiro: Bênção Financeira Chegando com Tudo. Um evento especial vai iluminar seu dia, trazendo solução e alívio para suas finanças. A energia do seu regente tá...Números da sorte: 19 - 56 - 28 - 34 | Lua Minguante em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Virgem: Confiança é a chave para o romance. Essa fase tá ótima pra quem quer namoro, mas cuidado com a desconfiança que pode atrapalhar. Confie no fluxo e dê uma chance ao que surgir. Um romance lindo pode chegar de um jeito...Dinheiro: Grana em Recuperação e Alívio no Ar. Suas finanças estão dando sinais de melhora, e pode pintar uma grana extra para resolver o que tavatirando...Números da sorte: 8 - 27 - 51 - 40 | Lua Minguante em Câncer.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Libra: Hora de acreditar no amor à primeira vista.As estrelas estão alinhadas pra você hoje, trazem um encontro emocionante que pode ser o início daquele lance especial. Essa pessoa vai mexer com você e trazer muitas coisas...Dinheiro: Finanças Estabilizadas e Crescendo.Viva o respiro financeiro! Sua situação começa a se estabilizar, liberando espaço para negociações e...Númerosda sorte: 52 - 9 - 33 - 27 | Lua Minguante em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Escorpião: Passado e presente se encontram com intensidade. O clima de namoro vai despertar, e aquela pessoa vai aparecer cada vez mais na sua vida. Vocês vão se sentir como se já se conhecessem de outra vida, com muita coisa legal pra...Dinheiro: Grana Inesperada à Vista. Se segura, Escorpião, porque pode chegar uma grana surpresa entrando na sua vida! Seja sorte, prêmio ou...Números da sorte: 41 - 57 - 8 - 20 | Lua Minguante em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sagitário: Paixão à vista, coração em chamas. O céu favorece momentos poderosos com alguém novo, que vai acender o fogo das emoções em você. Passar bastante tempo junto vai fazer essa relação crescer e se fortalecer. Prepare-se...Dinheiro: Boas Notícias e Controle na Hora de Gastar. Boas notícias financeiras chegam para você, Sagitário! Elas vão ajudar a resolver conflitos e...Númerosda sorte: 29 - 44 - 10 - 37 | Lua Minguante em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Capricórnio: Sedução e romance no clima do dia.Hoje os astros deixam você com um charme e uma sedução irresistível. Vai ser fácil atrair quem você quer e sentir aquela felicidade no coração. Pode surgir uma chance super empolgante...Dinheiro: Momento de Paciência e Racionalidade. Se a grana tá meio parada, calma que a maré vai virar. Aproveite para refletir, planejar e esperar a onda...Números da sorte: 60 - 44 - 19 - 36 | Lua Minguante em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Aquário: Você é o sonho de alguém hoje. Uma pessoa vai te enxergar como um verdadeiro sonho, despertando toda a sua alegria e bom humor. No jogo do amor, a dica é jogar com cuidado e paciência para curtirtudo que...Dinheiro: Planos Financeiros Fortalecidos.Aquele toque especial no seu dinheiro tá chegando! O ciclo astral traz força para seus planos financeiros e materializa...Números da sorte: 48 - 9 - 17 - 50 | Lua Minguante em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Peixes: Novas conexões cheias de paz e amor.Quem tá solteiro vai viver encontros que trazem paz e aquela vibe gostosa de amor. Pode ser alguém que você ainda vai conhecer, mas que rapidamente vai te surpreender. Ignore comentários e...Dinheiro: Abundância e Novas Fontes de Renda. A energia da abundância táforte e vai ajudar a realizar seus sonhos sem tanta luta. Pode pintar...Números da sorte: 18 - 57 - 43 - 26 | Lua Minguante em Câncer.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado Horóscopo do Dia!

