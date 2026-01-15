Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Ei, Áries, o Marte tá botando fogo no parquinho e vai derreter essa rotina chata que tá te sufocando, tipo fumaça sumindo no sol da manhã. O horário top é das 10h às 12h, quando a zoeira da sorte vai te dar um up total. Mexe esse poder e a mente, porque o universo tá guardando uma bomba de...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Touro, a Vênus tá de boa no teu signo, deixando o dia numa vibe zen total, com aquela energia velha de avó sábia pulsando forte. Bota fé e pensa positivo pra puxar as paradas que o cosmos separou pra ti. Das 14h às 16h é o momento da virada, imagina a sorte rebolando do teu lado. Mas e se tu largar esse...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Gêmeos, teu Mercúrio chefe tá dando um choque elétrico de energia, te empurrando pra ações loucas e contatos do nada. Das 9h às 11h sente o chamado pras ideias fresquinhas, mas qual porta do céu abre primeiro, hein? O dia tá fervendo de chances pra bagunçar tua rede de amigos pra...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Câncer, a Lua tá mandando tu botar muro nos sentimentos pra não levar golpe do destino. Tua doçura de lua tem força braba, e a paz que tu quer tá pertinho das estrelas. Das 13h às 15h é hora de mostrar quem manda. Pode ser que uma vitória na calmaria chegue no teu ar, só esperando...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Leão, o Sol tá cochichando paz no meio da bagunça, te chamando pra parar e sacar os quebra-cabeças com faro de gato. Corre-corre é furada passageira; uma reviravolta daquelas te espera. Das 11h às 13h é o pico pra certas paradas. A tranquilidade tá a um fôlego, mas o plot twist vai te deixar...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Virgem, Júpiter tá chamando gente espiritual pra te guiar, enquanto os amigos ruins somem tipo nuvem de chuva rápida. Das 16h às 18h manda ver em exercícios e mimo próprio, que essa bênção do céu vai florescer. Sente a vida ficando mais bonita, o universo limpou o terreno pros teus...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libra, Vênus em sintonia tá subindo teu estilo de vida pra outro patamar, botando otimismo e moleza pro imprevisto. Uma fase chave pede que tu visualize as estrelas. Das 12h às 14h é teu horário dourado, imagina o gran finale dessa transformação. As vibes boas transbordam, mas o destino...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Escorpião, Plutão avisa: tem sombra de raiva que pode atrapalhar teu dia; não pira e foca na paz interna. O caminho pro bem-estar abre quando solta o que incomoda. Das 15h às 17h é o momento; e se ignorar esses triggers, rola um paraíso de sossego? O cosmos testa tua paciência com um...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sagitário, Júpiter tá quebrando a mesmice com fogo de arco-íris, soltando tensões e inflando tua autoestima com raios bons. Neste dia, teu bom humor vai espantar as vibes ruins. Das 10h às 12h sente a leveza explodir e detona a desconfiança. Fica atento(a), pois o dia grita renascer animado no...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Capricórnio, Saturno num ciclo top tá nutrindo teu corpo e cabeça, mandando embora o desânimo que tu mesmo inventa. Novas atividades brilham nessa energia da terra. Das 9h às 11h é perfeito pra parar de complicar o que desliza fácil. O que pinta quando tu abraça a vida sem...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Neste dia Aquário, Urano acende teu mundo mental com intuição ninja, expulsando sentimentos podres e abrindo portas pra realizar sonhos. Energias boas sobem o astral iluminado a jornada. Das 14h às 16h conecta com teu lado visionário e ativa mudanças. O mês tá pulsando com chance...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Peixes, Netuno vem com um ciclo mental elétrico, te enchendo de pilha e palpites certeiros sob céus malucos. Projetos e sonhos vão decolar. Das 17h às 19h cada minuto vai bater forte com vida, mas o que esses devaneios mostram no auge? Um capítulo de novo astral que começa com...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

