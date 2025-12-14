Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O Universo piscando para você sinaliza que a mudança está batendo à porta, pronta para te elevar. Dê um passo atrás, respire fundo e deixe a divindade traçar o caminho estelar que te espera. E o melhor horário? Das 14h às 16h...

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: As metas de felicidade brilham como estrelas no céu sideral – prepare-se para um grande salto! Saiba que coisas incríveis te aguardam, tudo dependendo da atitude zen e confiante. Transição suave para o melhor momento: das 10h às 12h...

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A previsão revela um mistério surgindo do nada – sensações que piscam como estrelas cadentes, aparecendo e sumindo num instante! Assim, conecte-se com forças ocultas em ação, prontas para despejar uma cascata de bênçãos...

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Esse trânsito planetário te coloca em posição para atrair o que precisa, sem dramas ou complicações – puro fluxo cósmico otimista! O foco dança entre construção, reforma e conforto caseiro, e se dar bem com os outros. O horário estelar perfeito?...

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Questões imobiliárias ganham favoritismo, com eventos cósmicos iluminando a necessidade de ajustes que pagam alto! Você enxerga ganhos além do óbvio, entrando numa fase de magnetismo irresistível. Transite para o melhor horário: das 11h às 13h...

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Prosperidade vem colada numa vibe otimista! Questões pessoais crescem, mas a sensibilidade alta pode criar atritos; se alguém irritar, mantenha a cabeça fria e transforme em lição. A diversão cósmica te espera, com ganhos seguindo de perto...

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Dia estelar para reconectar com aquela pessoa que sumiu do radar. Uma mensagem simples pode cair no seu colo por volta das 19h, o horário áureo, trazendo tranquilidade e uma noite de sonhos reveladores. Problemas? Eles se dissolvem como névoa matinal...

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Um dia onde tudo pode virar de cabeça para baixo. Perto das 15h, o pico das energias plutonianas, espere uma mensagem de alguém superespecial carregando notícias que você sonhava ouvir. Impregne-se de vibes positivas...

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Se o desânimo bater à porta, respire fundo e busque aquela faísca jupiteriana dentro de você – é hora de virar o jogo! Assim, às 11h, no melhor momento para ações expansivas, livre-se das emoções negativas que te travam e mude a atitude com leveza...

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Más notícias? Deixe-as voar como nuvens passageiras e foque no brilho saturnino da sorte que te espera. Em vez de remoer, celebre a felicidade às 20h, quando a explosão de boa fortuna culmina, trazendo realização de desejos intensos...

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Não se assuste se uma onda de sucesso e sorte desperta invejas ao redor – é o cosmos te aplaudindo! Às 17h, o horário ideal, sem filtros, ignore os olhares próximos e siga em frente com inteligência estelar. Essa vibe atrai mais triunfos...

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Solte as asas da imaginação e visualize à vontade o que seu coração quer – netuno aprova! Às 9h, no pico das visões intuitivas, respostas surgem onde menos espera, tornando tudo mais fácil e mágico. Confie no fluxo e veja desejos se materializarem...

