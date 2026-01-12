Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Nesta fase, Áries, o universo reage com força à sua capacidade de agradecer, como se cada pensamento consciente abrisse um novo portal de abundância. Há um chamado para soltar excessos e permitir que a vida flua com menos resistência. O melhor horário do dia será entre 14h e 16h, quando sua... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O céu pede cuidado e presença, Touro. Seu campo emocional influencia diretamente sua vitalidade, e hoje o equilíbrio interno se torna prioridade absoluta. O melhor horário do dia acontece entre 9h e 11h, ideal para ajustar hábitos e se cercar de boas energias. O nível de sorte é médio, sustentado por... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje, Gêmeos, existe uma sensação de fechamento e recomeço caminhando lado a lado. Reconhecer o que já foi conquistado muda sua postura diante do futuro. O melhor horário do dia será entre 10h e 12h, quando decisões práticas ganham clareza. O nível de sorte é crescente, especialmente ao... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Sua energia emocional pulsa forte, Câncer, criando o cenário ideal para alinhar rotina e sonhos. Quando você se compromete com o que sente, o universo responde de forma quase imediata. O melhor horário do dia acontece entre 13h e 14h, quando seu sexto-sentido se intensifica. O nível de sorte é... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Mudanças internas pedem espaço, Leão, e hoje você percebe que não dá mais para seguir no automático. Ajustes na rotina trazem mais do que bem-estar: trazem poder pessoal. O melhor horário do dia será entre 11h e 13h, quando sua energia vital se reorganiza. O nível de sorte é médio-alto, ativado... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: As emoções ganham profundidade hoje, Virgem, e resistir a elas pode ser mais cansativo do que se entregar. Há um convite para ouvir o coração com a mesma atenção que você dá à razão. O melhor horário do dia acontece entre 8h e 10h, quando reflexões trazem respostas sutis. O nível de sorte é... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O momento favorece recolhimento consciente, Libra. Ao silenciar conflitos internos, você se torna protagonista da própria transformação. O melhor horário do dia será entre 16h e 18h, quando escolhas trazem equilíbrio imediato. O nível de sorte é médio, sensível ao seu estado emocional. Uma mudança... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A serenidade será sua maior força hoje, Escorpião. Cada passo dado com calma fortalece sua confiança e revela propósitos ocultos. O melhor horário do dia acontece entre 15h e 17h, ideal para decisões estratégicas. O nível de sorte é alto, construído com consciência. Um desafio que traz... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: É provável que neste dia uma energia renovadora impulsione seus movimentos, Sagitário, convidando você a agir com mais presença no corpo e na alma. O melhor horário do dia será entre 9h e 11h, quando ações geram resultados sutis a alguns desafios. O nível de sorte é elevado, expansivo. Um... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, Capricórnio, possivelmente a disciplina se tornará um escudo contra distrações. Acreditar em si mesmo muda completamente a forma como você encara desafios. O melhor horário do dia acontece entre 7h e 9h, quando o foco se consolida. O nível de sorte é médio, porém consistente. Algo... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O cosmos favorece expansão, Aquário. Sua mente conseguirá se libertar de limites antigos, abrindo espaço para sonhos mais ousados. O melhor horário do dia será entre 13h e 15h, quando ideias ganham força prática. Por outro lado, o nível de sorte é alto, ligado à coragem de imaginar diferente... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O dia pede alinhamento em todos os seus assuntos, Peixes. Assim, ao afastar distrações e nutrir pensamentos positivos, você ajusta sua rota com suavidade. O melhor horário do dia acontece entre 21h e 23h, quando sinais sutis se tornam claros. O nível de sorte é elevado, espiritual. Uma ajuda... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

Leia Também