Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A energia cósmica de hoje eleva os níveis de sorte. As estrelas revelam situações que podem levar a dar conta de projetos pessoais que trazem mais poder para você. O melhor horário para trabalhar nisso é entre 10h e 12h, quando Marte, regente de Áries, intensifica sua vontade de fazer acontecer...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Vênus traz a você um intenso fluxo de sorte, sinalizando uma novidade que pode mudar o rumo do seu sucesso. Um encontro, talvez um contato profissional ou um amigo antigo, se tornará a chave para dar vida a uma ideia antiga. Aproveite a energia de 14h a 16h, quando a influência venusiana favorece tudo...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Mercúrio desperta em você um insight diferente, trazendo à tona lembranças que despertam emoções adormecidas. Essas memórias trazem confiança renovada para ir atrás do que você sabe que pode funcionar. O momento para tal é às 09h. Permita que essas vibrações positivas alimentem suas vontades...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A Lua ilumina seu caminho com sorte, incentivando novas atividades que sacudam a rotina. Seja praticando um esporte diferente, iniciando um curso ou explorando algo novo, a energia lunar favorece que você tenha esse sucesso. O período melhor é entre 18h e 20h, quando a luz lunar reforça seu caminhar...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O Sol confere ao seu signo uma condição única hoje, impulsionando um pico de energia que pode transformar um simples dia em uma memória inesquecível. Entre 12h e 14h, aproveite para sair da rotina e mergulhar em atividades que tragam prazer puro, por mais simples que pareçam...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Mercúrio oferece a você um clima de atração poderoso, mas também fala da importância da cautela. Quando situações parecerem duvidosas, segure um pouco antes de assumir compromissos. O horário mais favorável para essa pausa estratégica é às 11h, quando sua mente estará mais ativa...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Libra, prepare-se para uma mudança sutil que pode facilitar suas conquistas. A sorte estará ao seu lado se você conseguir se afastar de quem só critica sem construir. Evite atritos e discussões, pois o equilíbrio será sua maior arma hoje. O melhor período do dia para usar essa energia está entre 15h e 17h...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Você terá uma força poderosa em meio ao cosmos, capaz de atrair o que deseja com uma energia magnética. Portanto, não subestime seu potencial; sua determinação pode transformar o inesperado em resultados incríveis. Para maximizar essa pulsação energética, o período melhor é entre 10h e 12h...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Os próximos dias trazem desafios animadores que vão testar você. A boa notícia? O céu está altamente favorável, abrindo caminhos para o sucesso. O otimismo será o seu combustível para encarar o que surgir e dar conta com sobra. Concentre suas ações entre 16h e 18h, quando a sorte sorri...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Mesmo que pequenos obstáculos tentem atrasar seus planos, as estrelas estão a seu favor. Pode ser que o caminho pareça nebuloso por um tempo, mas mantenha sua paciência e disciplina, pois as nuvens cinzentas vão se mandar. O período entre 8h e 10h marca a janela perfeita...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: As influências astrais trazem uma vibração poderosa de sorte e transformação para sua vida. Grandes mudanças se aproximam, especialmente para quem tem desejo de viagens ou de adquirir algo significativo. Das 11h às 13h, o cosmos estará particularmente favorável para atrair prosperidade...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Está chegando a hora de agir para mudar questões que dificultam e que tiram você do sério. O começo pode ser desafiador, mas o ambiente astral atual atua como um guia gentil, incentivando a caminhar com confiança. Aproveite a força cósmica plena entre 14h e 16h para dar o primeiro passo...Veja a previsão do amor, dinheiro e mais clicando no nome do signo.

Leia Também