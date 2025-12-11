Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/12) para o seu signo

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Talvez sinta hoje a vibração do cosmos estimulando sua coragem e iniciativa. Aproveite para agir com assertividade, especialmente a partir das 10h às 12h, quando Marte intensifica sua influência positiva. O nível de sorte para Áries está alto, favorecendo movimentos rápidos e conquistas ousadas. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O céu traz serenidade e força para investir em suas metas. O melhor horário para escolhas é entre 14h e 16h Touro, quando Vênus melhora sua capacidade de negociação. A sorte revela um período próspero, ótimo para projetos. Confie na energia da Terra para avançar com segurança. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Possivelmente desfrutará de um dia de clareza. A partir das 9h até 11h, Mercúrio ativa a mente e a criatividade, facilitando acordos e novas conexões. Gêmeos, o nível de sorte é positivo, principalmente para resolver situações que exigem flexibilidade e rapidez. Use este momento para expressar suas ideias. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje deve prestar atenção aos sinais internos, pois a Lua favorece sua intuição entre 19h e 21h, tornando o período ideal para cuidados. Câncer, o nível de sorte está favorável, sugerindo que processos emocionais equilibrados trarão harmonia. Portanto, procure sempre cultivar ambientes acolhedores. Veja mais sobre Câncerhoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Poderá irradiar poder e entusiasmo, especialmente entre 13h e 15h, quando o Sol ativa sua casa da vitalidade. Esse é o melhor horário para investir em projetos criativos e demonstrações públicas de liderança. Leão, o nível de sorte aponta para grandes chances de reconhecimento e sucesso. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Terá clareza e ânimo para estruturar planos com eficiência. Entre 09h e 11h, a influência de Mercúrio favorece a resolução de pendências e o aprimoramento de rotinas. Virgem, o nível de sorte é ideal para inovar com planejamento e atenção. Aproveite a energia para transformar ações em resultados. Veja mais sobre Virgemhoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Talvez neste dia seja agraciado com energias de Vênus que equilibram suas relações e ampliam a diplomacia. O melhor horário é das 11h às 13h, momento perfeito para negociações e encontros sociais. Libra, a sorte está em alta, atraindo bons fluidos para parcerias e convívios. Valorize a empatia para avançar. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: É possível que sinta uma onda poderosa de regeneração. Entre 08h e 10h, o posicionamento de Plutão intensifica a capacidade de renascer e aprofundar seus objetivos. Escorpião, o nível de sorte indica um período intenso, porém favorável para mudanças positivas. Abrace a transformação. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Talvez a energia expansiva de Júpiter preencha você por completo. Das 10h às 12h, essa influência favorece aventuras, estudos e grandes planos. Sagitário, o nível de sorte está elevado para explorar caminhos novos e ampliar horizontes. Portanto, permita-se ousar com otimismo e explorar o desconhecido. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Neste dia, você vai encontrar no período entre 15h e 17h o momento ideal para foco e disciplina, impulsionados por Saturno. Capricórnio, o nível de sorte reforça a capacidade de vencer desafios e consolidar resultados concretos. Invista em ações que demonstrem responsabilidade e maturidade. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Pode ser que hoje encontre inspiração para inovar e pensar fora da caixa. Das 14h às 16h, Urano amplifica a criatividade e o desejo por mudanças. Aquário, seu nível de sorte indica bons ventos para projetos futuristas e redes conexões novas. Portanto, cultive sua visão única e abrace o inesperado. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: A princípio, você poderá estar em sintonia com as energias subtis e a inspiração espiritual. Entre 7h e 9h da manhã, Netuno ativa sua intuição, tornando o período perfeito para ter ideias diferentes. Peixes, o nível de sorte é bom, boa para detalhes escondidos e fortalecer sua conexão interior. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.