Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/12) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Se você está aguardando uma resposta, preparese: a informação está a caminho, porém chegará de forma inesperada – não ruim, mas surpreendentemente boa e diferente. Aproveite o período entre 10h e 12h, quando Mercúrio favorece a clareza, e use essa energia para transformar a espera em chances reais. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje surge uma novidade reservada especialmente para você, e apesar de qualquer pessimismo, ela traz avanço significativo à sua vida. Entre 14h e 16h, Vênus ilumina seu setor de realizações, permitindo que projetos aguardados há tempos se materializem. Portanto, mantenha a confiança. Veja a previsão completa clicandono nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Você descobrirá que está mais próximo dos seus sonhos de longa data, e será mais fácil redirecionar caminhos sem desgaste excessivo. O momento ideal ocorre entre 9h e 11h, quando Mercúrio favorece a comunicação clara e a criatividade fluente. Use essa janela para traçar estratégias que levem às soluções. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Mesmo que pequenos contratempos causem nervosismo, tudo será resolvido e trará satisfação. O período entre 18h e 20h destaca a Lua, trazendo equilíbrio e facilitando progressos nos assuntos pessoais. Aproveite para cuidar de detalhes que simplificarão sua rotina e garantirão um ciclo muito positivo. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje você pode revelar aspectos ocultos de uma situação, ajudando a tomar decisões alinhadas com o que realmente importa. O melhor horário é entre 13h e 15h, quando o Sol intensifica sua clareza interior e permite analisar profundamente cada peça do quebracabeça. Não tema explorar mais a fundo. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Será um dia calmo e favorável para resolver questões pessoais, oferecendo soluções que melhorarão sua situação. Entre 7h e 9h, Mercúrio em aspecto harmonioso favorece a organização e a prática, garantindo que nenhum desafio pareça impossível de superar. Aproveite a manhã para colocar planos em ação. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O melhor momento para você hoje será entre 14h e 16h. Uma atitude especial de alguém vai te encantar profundamente. Aproveite para agradecer ao universo pelas novas experiências que começam a surgir; um sentimento de gratidão floresce, mesmo que ainda esteja tímido para se expressar. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Fique atento ao período da tarde, das 15h às 17h, quando a curiosidade vai bater forte diante das coincidências que parecem mágicas demais para ser acaso. É hora de se preparar para uma transformação, mesmo que ela pareça demorada. As estrelas indicam que chegou o momento de esquecer mágoas. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O pico energético do dia acontece entre 10h e 12h, perfeito para iniciar mudanças que tragam estrutura aos seus planos. Cada pequena ação terá efeito positivo, criando uma base sólida para seus sonhos. Este é um ciclo para planejar com confiança, ativando forças que irão aumentar seu poder. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Você vai brilhar entre 16h e 18h, período em que a estabilidade estará presente em projetos pessoais. Vai sentir como uma vibração mais harmoniosa transforma o ambiente, tornando tudo mais intenso. Aproveite para fortalecer suas bases e observar que o universo está alinhado com sua determinação. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Você encontra seu melhor horário das 13h às 15h, quando será sábio se afastar de qualquer conflito inesperado. Priorize sua paz interior e cerque-se de pessoas que realmente elevam seu astral, que torcem pelo seu crescimento e apoiam seus sonhos. Assim, você renova sua energia e desenvolve ideias. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Aproveite o período da manhã, especialmente entre 8h e 10h, usando bem a energia positiva que te cerca. O dia reserva situações para concretizar desejos e realizar sonhos que estavam guardados. A vibração das estrelas promete sucesso e bons resultados, fazendo dessa manhã um momento excepcional. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

