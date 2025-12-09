Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O céu entrega uma carga extra de energia entre 9h e 11h. Seu fogo interno dispara, ampliando coragem e clareza. Pendências saem do caminho — mas o que você ainda vai conquistar neste impulso? A sorte está alta para quem age rápido. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Sua vitalidade estagnada pede movimento. Entre 14h e 16h, corpo e mente se equilibram: é hora de buscar o novo, respeitando seus limites. Quais caminhos seu conforto pode abrir com essa energia? A sorte favorece quem se renova. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A mente vibra em sintonia das 11h às 13h, conectando parcerias e ideias. Essa troca vai mexer com seu cotidiano, como isso vai transformar suas oportunidades? A sorte está no poder da colaboração. Vejamais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A sensibilidade fortalece seu mundo interno no entardecer, das 17h às 19h. Um espaço de calma e acolhimento ganha destaque; o que sua paz interior ainda pode revelar? As relações fluem se você mantiver a serenidade. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Mudanças pedem flexibilidade até 22h. Sua sorte cresce ao ajustar-se sem perder o brilho próprio. Que novos ciclos estarão surgindo? O momento favorece reflexão profunda e autoconhecimento. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: A manhã das 8h às 10h traz foco e disciplina. A precisão define o ritmo de hoje; qual desafio vai superar com essa organização? A sorte acompanha quem mantém o método da disciplina para fazer as coisas. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A inspiração invade seu dia entre 9h e 11h. Responsabilidade e equilíbrio emocional abrem portas;qual insight pode transformar seus próximos passos? Reuniões terão clima astral ideal para fechar acordos. Vejamais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Sua voz interior ganha força da tarde às 17h. Seu planeta regente acende a força da transformação; que passos firmes você está disposto a dar rumo ao sonho? A sorte sorri para escolhas conscientes. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Sua sensibilidade ativa a empatia entre 16h e 18h. Isso favorece entender e resolver conflitos de qualquer tipo; que acordos surpreendentes surgirão? Otimismo é a sorte para manter-se acima dos desafios.Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Manhã clara entre 7h e 9h ajudará a fazer as escolhas certas. Responsabilidade e renovação andam juntas; que hábito antigo você deixará para trás? A sorte está na disposição para mudar certas atitudes. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Das 10h às 12h, a visão se amplia e ideias inovam para passar por cima de desafios. O futuro se abre com esperança; que autenticidade você vai revelar? Sorte para quem segue sua originalidade e não dá ouvidos aos outros. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: À tarde, das 16h às 18h, seu magnetismo cresce, ideal para apresentar algumas ideias. Imaginação e sensibilidade atraem olhares; qual conexão vai se aprofundar? A sorte está nas relações que florescem. Vejamais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

Leia Também