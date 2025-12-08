Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Decisão urgente no ar. Entre 10h e 12h, Marte acelera sua coragem para vencer qualquer dúvida. O cosmos impulsiona um salto de fé potente: o que está travando sua ação pode ceder. Prepare-se para avançar sem hesitar. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Energia de abundância paira hoje. Das 14h às 16h, Vênus conecta prosperidade com relacionamentos, abrindo portas inesperadas. Estratégias que antes pareciam difíceis fluem com leveza. Aproveite para fechar acordos e fortalecer vínculos. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Clareza mental domina a manhã até 13h, sob o comando ágil de Mercúrio. Organize suas ideias sem sobressaltos e evite distrações. A noite, entre 18h e 20h, um encontro especial traz brilho inesperado — momento ideal para renovar alegrias. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A tarde traz solução rápida para o que parecia emperrado. De 15h a 17h, a Lua revela respostas fáceis e um convite para valorizar as pequenas vitórias. Observe como gratidão e introspecção abrem caminhos novos para você. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Entre celebrações e foco, o dia oscila entre expansão e calma. A manhã irradia felicidade, enquanto das 19h às 21h a tranquilidade favorece projetos pessoais valiosos. O equilíbrio entre alegria e serenidade promete elevar seu poder. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Mantenha a calma estratégica. Mercúrio afia sua visão das 9h às 11h, corrigindo detalhes cruciais. Ao meio-dia, surge uma conexão inesperada, alguém que vai renovar sua perspectiva. Fique atento às oportunidades que essa interação trará. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Sexto sentido aguçado hoje: entre 10h e 12h, Mercúrio e Vênus alinham forças para que acordos fluam com segurança. A confiança cresce para vencer obstáculos, mas é preciso atenção aos detalhes para garantir ganhos reais. Veja a previsão completa clicandono nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Novidades impulsionam seus planos. Das 14h às 16h, Marte ativa a comunicação e traz notícias que mudam o jogo. Esteja pronto para agir rápido; o timing é tudo, e cada decisão pode transformar sua rotina. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Transformações profundas no campo emocional podem surgir, entre 18h e 20h, com Júpiter iluminando sua criatividade. Conflitos têm solução rápida: canalize a intuição para superar tensões e criar algo novo a partir delas. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Dia para energia e disciplina em alta: entre 8h e 9h, Saturno fortalece seu foco e determina o ritmo para lançar novos projetos. O universo cobra atenção às mudanças — o sucesso depende de sua observação atenta.Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Reativação poderosa: o Sol estimula sua inovação entre 12h e 13h, abrindo portas antes fechadas. Se sentiu bloqueado, agora surge força para impulsionar seus sonhos. Confie nas conexões e recursos que aparecerão. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Libere o peso do passado. Entre 16h e 17h, Netuno harmoniza sua intimidade para que você largue velhos padrões e ganhe clareza sobre o que realmente importa. Use essa energia para celebrar sua renovação interior. Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

