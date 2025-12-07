Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A Lua ativa seu desejo de conexão profunda. Emoções despertam rápido, abrindo espaço para diálogos que podem revelar segredos do coração. Áries, entre 14h e 16h, a sorte se apresenta como um portal sutil, você está prestes a sentir algo diferente. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A mente ferve com novas ideias, pronta para expandir seus horizontes. Touro, das 10h às 12h, conversas interessantes podem surgir, com sorte guiando planos que parecem promissores. O caminho se desenha, mas o que virá você ainda vai descobrir. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Renove-se com leveza e abandonando velhos padrões. Gêmeos, entre 16h e 18h, a sorte inspira iniciativas criativas e encontros que sacodem a rotina. A energia convida a explorar o novo; o que surgirá nessa aventura? Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Momento de profundidade e crescimento interno. Câncer, das 9h às 11h, sua sorte atua em conexões que fortalecem a confiança na vida e no outro. Algo está prestes a transformar seus vínculos, mas espere para ver o impacto real. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O Sol ilumina trocas sinceras e encontros que elevam sua autoestima. Leão, entre 13h e 15h, a sorte destaca momentos que podem clarear seu caminho. Sinta essa força crescer, sem antecipar tudo que ela trará. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Clareza mental e organização guiam seus planos. Virgem, das 11h às 13h, a sorte favorece ajustes estratégicos para avanços concretos. Prepare-se para transformar intenções em passos firmes, porque algo importante se aproxima. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Leveza no ritmo e charme realçado aproximam pessoas certas. Libra, entre 15h e 17h, a sorte magnética atua em encontros decisivos. Use esse momento para alinhar seus passos: um caminho de valor começa a se abrir. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Criatividade em alta e poucos detalhes fazem a diferença. Escorpião, das 11h às 13h, a sorte surge em diálogos que elevam o espírito. Sua autenticidade vai ganhar novas cores, mas espere para revelar o que isso desencadeia. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: É hora de olhar para dentro e curar. Sagitário, entre 9h e 11h, a sorte aparece em conversas sinceras que aliviam e fortalecem. Um mergulho interno promete transformação, mas o êxtase ainda está por vir. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Expressar sentimentos fica mais fácil; cuidar de si, fundamental. Capricórnio, das 14h às 16h, a sorte se mostra em diálogos que organizam o coração. Algo se ajeita nos relacionamentos, mas o quadro completo vai se revelar aos poucos. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Cooperação e união trazem força para seus planos. Aquário, entre 10h e 12h, a sorte destaca encontros que fomentam crescimento comum. Prepare-se para somar forças, pois o resultado pode surpreender. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O ritmo desacelera para favorecer calma e harmonia. Peixes, das 16h às 18h, a sorte ajuda a construir ambientes serenos e conversas leves. Aproveite essa pausa para recarregar energias. Algo tranquilo, porém poderoso, está chegando. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

