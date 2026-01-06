Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (06/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O céu de hoje parece conspirar silenciosamente a seu favor, Áries. Há um ajuste fino acontecendo dentro de você, como se algo finalmente encontrasse o lugar certo. O período melhor do dia acontece entre 9h e 11h, quando sinais sutis podem mudar sua percepção. A sorte caminha em nível... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Os astros tocam fundo nos seus valores hoje, Touro, lembrando que permanecer fiel a si mesmo é um ato de poder. Uma vibração mais leve envolve seu campo emocional. Fique atento das 14h às 16h, quando um desafio pode se revelar muito estratégico. A sorte em nível equilibrado, crescerá à medida... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O dia pede que você se reconheça, Gêmeos, não através do olhar externo, mas pela intimidade com a própria essência. O melhor fluxo energético se manifesta entre 11h e 13h, ideal para observar sinais e repensar caminhos. A sorte oscila em nível médio, acompanhando seu estado emocional. Algo... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Há portas se abrindo de forma sutil ao seu redor, Câncer, e só quem observa com sensibilidade consegue perceber. Um simples gesto, um sorriso ou uma mudança de postura impacta seu bem-estar. Entre 18h e 20h, quando emoções se alinham com oportunidades. A sorte em nível crescente... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O dia exige elegância energética, Leão. Nem tudo precisa ser dito, nem toda reação precisa acontecer. O momento mais delicado e revelador surge entre 10h e 12h. A sorte se mantém em nível moderado, protegendo quem age com consciência. Um conselho chega de forma discreta, quase casual... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Sua intuição fala mais alto hoje, Virgem, e ignorá-la seria como caminhar contra o fluxo do próprio dia. Existe um chamado interno para confiar no que você sente antes mesmo de entender racionalmente. O período entre 15h e 17h, ideal para decisões e avanços silenciosos. A sorte vibra em... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Os ventos do dia sopram na direção do crescimento, Libra, mas pedem coragem para atravessar antigos limites internos. Pequenas tensões externas surgem apenas para testar seu equilíbrio. O ponto mais sensível do dia acontece entre 8h e 10h, quando o autocontrole será essencial. A sorte em nível médio... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O dia traz uma vibração diferente no campo emocional, Escorpião, como se uma nova expectativa surgisse para mexer com seus sentidos e percepções. O melhor alinhamento ocorre entre 13h e 15h, quando sua intuição fica mais aguçada. A sorte se manifesta em nível crescente, desde que você evite... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O céu de hoje pede pausa e observação, Sagitário. As oportunidades existem, estão próximas, mas algo dentro de você pode estar distorcendo a visão do que é possível. O horário melhor do dia surge entre 16h e 18h, ideal para clarear pensamentos. A sorte vibra em nível instável, reagindo diretamente à... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O fluxo do dia traz informações dispersas, Capricórnio, capazes de tirar você do eixo por alguns instantes. O segredo está em filtrar, não absorver tudo. O período mais favorável se apresenta entre 19h e 21h, quando a leveza entra no campo pessoal. A sorte se mantém em nível protegido... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Uma atmosfera serena envolve o seu dia, Aquário, trazendo uma sensação de que tudo tende a clarear conforme as horas avançam. O ponto mais harmonioso acontece entre 11h e 13h, ideal para viver momentos leves. A sorte opera em nível médio-alto, favorecendo experiências novas e prazeres... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O dia carrega uma energia de alívio, Peixes, como se um peso antigo finalmente começasse a se dissolver. Questões que causavam tensão emocional encontram caminhos de solução. O melhor fluxo ocorre entre 14h e 16h, quando sua sensibilidade se transforma em clareza. A sorte vibra em nível... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

