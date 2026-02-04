Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Você pode sentir que o retorno de escolhas passadas começa a aparecer, especialmente no campo pessoal. No entanto, evite tentar abraçar tudo ao mesmo tempo ou agradar a todos. Preserve sua energia e volte-se mais para aquilo que traz alegria. Menos dispersão, mais satisfação... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O dia favorece atitudes generosas e solidárias, mesmo aquelas feitas em silêncio. Ajudar alguém sem esperar retorno imediato trará um efeito positivo poderoso para o seu caminho. O universo observa suas intenções, e o que você planta agora tende a florescer adiante, invista no seu futuro... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje a vida pode te apresentar uma chance real de crescimento e evolução pessoal. Para isso, será essencial você sair do piloto automático e reconhecer onde pode melhorar, sem orgulho ou resistência. Confie em você e use essa energia a seu favor, aproveite que seus talentos estão em evidência... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A impaciência pode ser sua maior inimiga hoje, especialmente se você tentar acelerar assuntos que precisam de tempo. Tome um tempo para refletir, desacelere, e confie no ritmo da vida. Nada será capaz de apagar sua alegria se você renovar seu entusiasmo e sua confiança... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O dia pede atenção ao seu crescimento pessoal e ao valor que você dá a si mesmo. Não se coloque sempre em segundo plano para agradar pessoas exigentes ou dominadoras. Analisar e reconhecer suas necessidades é um ato de amor-próprio. Seu brilho aumenta quando você se respeita... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Neste dia, você pode estar com o humor leve e contagiante, espalhando boas vibrações por onde passa. Esse estado emocional positivo ajuda diretamente no seu bem-estar físico e mental. Aos poucos, você perceberá o quanto se sente bem. Aproveite essa fase de equilíbrio crescente... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Os astros indicam que chegou a hora de olhar mais para si e cortar excessos que tiram sua paz. Pessoas, hábitos ou pensamentos que não contribuem para sua tranquilidade precisam ser revistos. Use sua inteligência para enxergar bem o que deve permanecer. Uma nova realidade pode nascer... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, buscar sua felicidade deve ser prioridade, mesmo diante de críticas ou inveja alheia. Escorpião, sempre haverá quem questione suas escolhas, mas isso não pode definir seus passos. Mantenha sua postura e não se iguale a atitudes negativas. Sua força é maior do que qualquer julgamento...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Este é um excelente momento para implementar novos hábitos que favoreçam sua rotina e bem-estar geral. Pequenas mudanças agora podem gerar grandes resultados a médio prazo. Mantenha o foco e não desista dos seus objetivos. Neste dia, a persistência será sua maior aliada... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Um equilíbrio profundo pode surgir hoje entre você e seu mundo interior. Sua espiritualidade pode crescer, trazendo clareza, serenidade e novas perspectivas para um futuro melhor. Isso ajuda a impulsionar ideias e decisões importantes. Um ponto de virada positivo está ao seu alcance... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, levar o dia com mais amor, fé e calma será fundamental para manter o equilíbrio emocional. Mesmo que surjam desafios, você terá força suficiente para superá-los com maturidade. Tudo se ajusta melhor quando você encontra o meio-termo. Confie no seu caminho... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Se hoje a frustração bater, lembre-se de que nem tudo precisa ser resolvido de imediato. As peças tendem a se encaixar no tempo certo. Divirta-se, alivie a mente, mas sem abandonar suas responsabilidades. Seguir caminhos mais leves ajudará você a superar medos e encontrar paz interior... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

Leia Também