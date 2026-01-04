Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O dia começa elevando seu bem-estar, Áries, como se o corpo e a mente entrassem no mesmo ritmo. Há sinais claros de avanço em algo que você iniciou no passado, e novas ideias surgem como chaves para destravar desafios. O melhor horário do dia será entre 9h e 10h, quando sua iniciativa ganha mais... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A serenidade marca o seu dia, Touro, trazendo mais equilíbrio emocional e físico. Essa tranquilidade favorece decisões conscientes, especialmente ligadas à segurança material. O melhor horário será entre 16h e 17h, ideal para revisar planos e perceber oportunidades sutis. A sorte está em nível alto, e uma... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O astral favorece seu bem-estar e sua clareza mental, Gêmeos. Pensar fora do padrão será essencial hoje, principalmente diante de situações que pedem soluções criativas. O melhor horário do dia acontece entre 13h e 14h, quando sua mente estará mais focada no futuro. A sorte vibra em nível... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje o céu convida você a cuidar mais de si, Câncer, trazendo equilíbrio e uma sensação de acolhimento interior. O melhor horário será entre 17h e 18h, quando reflexões importantes ganham clareza. A sorte está em nível médio, mas cresce conforme você reconhece o quanto já... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Mesmo com o dia movimentado, há harmonia ao seu redor, Leão. Revisões e ajustes práticos abrem espaço para algo maior se manifestar. O melhor horário do dia será entre 11h e 12h, quando sua confiança se destaca naturalmente. A sorte vibra em nível médio-alto, e um avanço importante começa a... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O dia alterna ação e calma, Virgem, permitindo decisões mais conscientes. Pequenos assuntos ou respostas ganham valor especial e fortalecem sua autoconfiança. O melhor horário será entre 14h e 15h, quando insights práticos surgem com facilidade. A sorte está em nível médio, ligada à sua... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Imprevistos movimentam o seu dia, Libra, exigindo flexibilidade e jogo de cintura. Um projeto em andamento pode avançar graças à colaboração certa no momento certo. O melhor horário será entre 11h e 12h, quando o diálogo flui melhor. A sorte vibra em nível médio-alto, e uma conversa aparentemente... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Uma sensação de alívio toma conta do dia, Escorpião, à medida que pendências começam a se resolver. Sua intensidade emocional se transforma em foco e determinação. O melhor horário acontece entre 16h e 17h, quando decisões ganham força. A sorte está em nível alto, e resolver algo hoje... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O otimismo guia seus passos hoje, Sagitário, trazendo leveza e confiança. Neste dia, rever finanças ou projetos antigos pode render boas ideias. O melhor horário do dia será entre 17h e 18h, ideal para pensar em novos rumos. A sorte vibra em nível médio-alto, e uma solução inesperada pode surgir... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A motivação cresce de forma constante hoje, Capricórnio, reforçando a sensação de que suas conquistas estão se consolidando. O melhor horário será entre 10h e 11h, quando decisões importantes ganham mais firmeza. A sorte está em nível médio-alto, favorecendo planos de longo prazo. Algo... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O bem-estar se expande, Aquário, fortalecendo sua conexão com as pessoas ao redor. Ideias fluem melhor em grupo, e soluções criativas surgem em conversas despretensiosas. O melhor horário do dia acontece entre 13h e 15h, especial para a troca de informações. A sorte vibra em... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O dia pode ser movimentado, Peixes, mas carregado de energia positiva. Sua intuição estará especialmente aguçada, guiando decisões importantes. O melhor horário será entre 10h e 12h, quando tudo se alinha internamente. A sorte está em nível médio-alto, e ao confiar na sua voz interior, algo começa a... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

