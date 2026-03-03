Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/03) para o seu signo

Horóscopo de Terça-feira 3 de Março de 2026
Autor: Horóscopo Sideral
ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Áries: Hoje, o ariano vai sentir que mudanças importantes estão rolando na vida, trazendo chance de resolver aquelas tretas antigas que ficaram pendentes. Melhor horário do dia: entre 10h e 12h, aproveite para conversar e se entender. Dica de sorte: use algo vermelho para atrair energia positiva. Números da sorte: 4, 11, 19, 27, 33, 48
TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Touro: Hoje, taurino, cuidado com o que fala logo cedo. Comentários sem pensar podem causar confusão e brigas desnecessárias. Melhor horário do dia: tarde, das 15h às 17h, hora de agir com calma. Dica de sorte: carregue uma pedra quartzo rosa para trazer tranquilidade.
O que deve evitar hoje: críticas duras e fofocas
GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Gêmeos: Hoje, geminiano, é dia de fortalecer a rede de contatos. Aproveite para trocar ideia com a galera do seu círculo mais próximo. Melhor horário do dia: manhã, das 9h às 11h, ótimo para reuniões e brainstorm. Dica de sorte: use azul claro para clarear a mente. O que deve evitar hoje: dispersar atenção e falar sem pensar
CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
Câncer: Hoje, canceriano, a lua vai te deixar mais ligado na sua jornada. É hora de pensar muito sobre onde você quer chegar. Melhor horário do dia: noite, das 20h às 22h, momento para refletir e planejar. Dica de sorte: carregue um amuleto com água do mar para purificar.
O que deve evitar hoje: se apegar a mágoas antigas
LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
Leão: Hoje, leonino, é dia de se manter firme nos seus valores. Ser verdadeiro com você mesmo vai ser o que vai te dar equilíbrio e energia boa. Melhor horário do dia: entre 14h e 16h, ótimo para decisões importantes. Dica de sorte: use dourado para atrair confiança.
O que deve evitar hoje: falsidade e tentar agradar todo mundo
VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Virgem: Hoje, virginiano, não vale a pena entrar em briga ou disputa de poder, até porque alguns perrengues que te seguram começam a pegar o caminho de volta. Melhor horário do dia: final da tarde, das 17h às 19h, momento para diálogo. Dica de sorte: tenha um cristal de ônix para proteção. Números da sorte: 6, 13, 21, 30, 38, 49
LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
Libra: Hoje, o libriano vai precisar cuidar da energia emocional, porque o dia pode trazer situações que te deixam meio pra baixo. Melhor horário do dia: entre 18h e 20h, hora de relaxar e recarregar as baterias. Dica de sorte: use uma pulseira com pedra lápis-lazúli para atrair calma e clareza. Números da sorte: 8, 16, 23, 32, 41, 57
ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Escorpião: Hoje, escorpiano, seu dia será mais leve e tranquilo. A hora é de focar nas pendências, aquelas tarefas que você deixou pra depois. Melhor horário do dia: das 13h às 15h, ótimo para resolver questões. Dica de sorte: carregue um cristal turmalina negra para proteção contra energias ruins. Números da sorte: 1, 9, 18, 24, 37, 46
SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Sagitário: Hoje, sagitariano, é dia de prestar atenção na saúde do corpo e da mente. Você precisa reservar um tempo só pra você. Melhor horário do dia: manhã, das 8h às 10h, ideal pra exercícios ou cuidados pessoais. Dica de sorte: use roupas ou acessórios na cor laranja para estimular alegria e energia. Números da sorte: 5, 13, 21, 28, 39, 54
CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Capricórnio: Hoje, capricorniano, tudo que você fizer de bondade, mesmo que pequeno, vai voltar pra você em forma de boas surpresas. Melhor horário do dia: final da manhã, das 11h às 13h, momento para focar em projetos. Dica de sorte: leve um amuleto de olho de tigre para atrair força e proteção. Números da sorte: 6, 15, 22, 30, 44, 52
AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Aquário: Hoje, aquariano, seu humor vai melhorar bastante conforme o dia passa. Vá com calma, que as ideias vão ficando mais claras. Melhor horário do dia: tarde, das 16h às 18h, ideal para conversas que precisam de calma. Dica de sorte: use azul turquesa para ampliar a criatividade e a comunicação. Números da sorte: 4, 12, 19, 27, 35, 48
PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Peixes: Hoje, pisciano, um momento muito promissor está chegando. Você vai ter a chance de conhecer gente ou até reatar amizades antigas. Melhor horário do dia: manhã, das 9h às 11h, ótimo para socializar e fazer networking. Dica de sorte: carregue uma ametista para proteger a energia e trazer clareza. Números da sorte: 2, 10, 18, 26, 33, 55