Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Projetos que pareciam estagnados começam a ganhar um novo fôlego hoje. Informações importantes surgem para esclarecer situações antigas, conversas mal resolvidas ou conflitos do passado. O dia favorece ajustes inteligentes e decisões mais maduras, sem a impulsividade habitual...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A energia do dia traz estabilidade emocional e um clima mais harmonioso ao seu redor. Se houve tensões recentes, hoje é ideal para diálogo e reconciliação. Mesmo com sua natureza firme, você perceberá que deixar algumas coisas para trás será libertador e necessário...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Sua sensibilidade mental estará ampliada hoje. Você conseguirá captar pensamentos, intenções e sentimentos alheios com facilidade surpreendente. Essa habilidade será essencial para lidar com situações novas e mudanças rápidas, permitindo que você se adapte com inteligência e leveza...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia reserva um clima mais otimista do que você imagina. As circunstâncias se organizam de forma favorável e ajudam você a superar dúvidas ou inseguranças recentes. Confie: as estrelas indicam que é possível tirar o melhor proveito de cada situação hoje...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Mudanças inesperadas podem surgir, mas manter a calma será essencial para preservar sua paz interior. Evite reações impulsivas e não confie cegamente em informações vindas de fontes desconhecidas, especialmente nas redes sociais. A flexibilidade será sua maior aliada...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: As influências astrais oferecem proteção e estabilidade. Mesmo que pequenos imprevistos apareçam, nada fugirá do seu controle. O dia favorece viagens, contatos com pessoas de fora e a resolução de assuntos pessoais que estavam pendentes...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A partir do meio da manhã, o dia ganha ritmo e movimento. As influências planetárias favorecem encontros produtivos, pequenas surpresas e ganhos pessoais. Um assunto que vem amadurecendo começa a tomar forma e pode se tornar importante para suas decisões a curto prazo...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O dia será ativo e pede que você confie na própria força. Mal-entendidos tendem a ser esclarecidos com facilidade, trazendo alívio emocional. Elogios, reconhecimento e até um incentivo inesperado podem surgir, acompanhados de um acontecimento agradável...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Os acontecimentos exigem respostas rápidas, mas você saberá agir com equilíbrio. Ouvir opiniões será importante, desde que você não ignore sua própria voz interior. Seu bom senso se une à intuição, favorecendo decisões acertadas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Um dia produtivo se desenha, com desafios que trazem crescimento e conquistas concretas. Ao final, você terá motivos para se sentir satisfeito com o que realizou. O segredo do sucesso hoje é simples: dedicar-se ao que realmente desperta sua paixão. Tarefas sem prioridade podem esperar...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Durante a tarde, sinais positivos começam a se revelar. Sua situação material e pessoal mostra sinais claros de melhora. Este é um dia importante para trabalhar mudanças internas e externas que você deseja realizar. Um novo movimento se aproxima, indicando renovação, leveza e avanço...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Situações inesperadas podem exigir criatividade e flexibilidade. Talvez seja necessário adiar planos para lidar com algo completamente novo. Ainda assim, você manterá a calma e a confiança, independentemente dos desdobramentos. As estrelas favorecem sua adaptação e proteção emocional ao longo do dia...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

Leia Também