HorÃ³scopo do dia: confira a previsÃ£o de hoje (02/03) para o seu signo

Autor: Horóscopo Sideral

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Você sentirá uma energia mais animada e diretahoje, favorecendo conversas importantes. Melhor horário do dia: entre 10h e 12h. Dica de sorte: use algo vermelho para ativar sua energia. O que deve evitar hoje: agir por impulso ou responder com irritação.

Números da sorte: 7 – 14 – 22 – 31 – 45 – 59 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: A disciplina será sua maior aliada para cumprir metas e fortalecer sua estabilidade emocional. Melhor horário do dia: entre 14h e 16h. Dica de sorte: organize sua agenda antes do meio-dia. O que deve evitar hoje: teimosia excessiva ou resistência a mudanças. Números da sorte: 3 – 11 – 20 – 28 – 44 – 53...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Neste dia, você poderá enfrentar decisões importantes que ajudarão a reequilibrar vários assuntos pessoais. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h. Dica de sorte: escreva suas prioridades antes de agir. O que deve evitar hoje: dispersão e promessas que não poderá cumprir. Números da sorte: 5 – 18 – 27 – 34 – 41 – 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Hoje, você sentirá que chegou o momento de iniciar uma nova fase em sua vida. A energia astrológica favorece. Melhor horário do dia: entre 18h e 20h. Dica de sorte: faça uma pequena organização no seu lar. O que deve evitar hoje: alimentar inseguranças ou dúvidas desnecessárias. Números da sorte: 2 – 16 – 24 – 33 – 48 – 57 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A princípio, você viverá um dia positivo, com energia favorável para destacar seus talentos e fortalecer sua autoconfiança. Melhor horário do dia: entre 11h e 13h. Dica de sorte: valorize suas qualidades sem medo de brilhar. O que deve evitar hoje: orgulho excessivo ou necessidade de aprovação. Números da sorte: 1 – 9 – 19 – 27 – 36 – 54...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Está em um momento de crescimento, mesmo que você ainda duvide disso. A energia astral favorece avanços práticos. Melhor horário do dia: entre 8h e 10h. Dica de sorte: finalize uma tarefa pendente logo cedo. O que deve evitar hoje: autocrítica exagerada ou cobranças desnecessárias. Números da sorte: 4 – 12 – 23 – 35 – 42 – 58...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Você poderá viver momentos fora do comum, com alegrias inesperadas e reconhecimento por seus esforços. Melhor horário do dia: entre 15h e 17h. Dica de sorte: pratique algo que traga harmonia interior. O que deve evitar hoje: indecisão prolongada ou agradar a todos.Números da sorte: 6 – 17 – 25 – 32 – 46 – 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje você entrará em um ciclo de maior foco e determinação, com propensão a buscar excelência em tudo o que faz. Melhor horário do dia: entre 19h e 21h. Dica de sorte: concentre-se em uma meta principal do dia.O que deve evitar hoje: desconfiança excessiva ou controle exagerado. Números da sorte: 8 – 15 – 29 – 37 – 49 – 56...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Neste dia, talvez você precise enfrentar mudanças inesperadas na sua rotina, exigindo ajustes rápidos de planos. Melhor horário do dia: entre 13h e 15h. Dica de sorte: mantenha um plano alternativo preparado.O que deve evitar hoje: prometer mais do que pode cumprir. Números da sorte: 10 – 21 – 30 – 38 – 47 – 55...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: É possível que hoje você fique diante de um ciclo favorável para agir com coragem e iniciar algo importante. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h. Dica de sorte: estabeleça uma meta clara logo cedo. O que deve evitar hoje: medo de arriscar ou excesso de rigidez.Números da sorte: 5 – 16 – 24 – 33 – 41 – 52...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Você precisará levar seus compromissos a sério para alcançar o sucesso que deseja. O cosmos favoreceatitudes responsáveis. Melhor horário do dia: entre 16h e 18h. Dica de sorte: faça uma pausa consciente para clarear a mente. O que deve evitar hoje: sobrecarga ou negligenciar o descanso. Números da sorte: 2 – 14 – 23 – 39 – 48 – 57...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Neste dia, você deverá manter o otimismo e a autoconfiança para fortalecer seus planos. Melhor horáriodo dia: entre 20h e 22h. Dica de sorte: confie na sua intuição, mas aja com planejamento. O que deve evitar hoje: desânimo ou fuga das responsabilidades. Números da sorte: 6 – 18 – 27 – 35 – 44 – 59 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

