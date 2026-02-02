Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Com Marte ativando seu signo Áries, hoje é essencial impor sua visão assertiva, especialmente ao tomar as rédeas de uma situação delicada. Uma energia positiva pode surgir, instigando pensamentos sobre uma mudança radical. O melhor horário é entre 14h e 16h para organizar um futuro...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje, sua essência racional ganha um toque venusiano Touro e as estrelas dizem para priorizar a intuição sobre a lógica. O caminho mais reto nem sempre é o das estrelas; ouça o coração guiado pelo cosmos, ideal para redefinir caminhos. O melhor horário é das 10h às 12h, tudo será como...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Neste dia, talvez você esteja cheio(a) de animação graças à vibração de Mercúrio injetando otimismo puro em cada respiração. Gêmeos, deixe qualquer estresse evaporar como névoa, seguindo seu fluxo com serenidade. O melhor horário é entre 16h e 18h para abraçar a leveza cósmica. E se essa...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Pode ter um dia de desejos realizados com a Lua sorrindo para você. Aproveite, além dos seus deveres, para planejar dias de descanso com toques estelares de cuidado, organizando tudo com precisão astral. O melhor horário é das 12h às 14h para deixar vários assuntos finalizados e...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Provavelmente o Sol amplifique sua luz, mas as estrelas pedem leveza em todos os assuntos da sua vida para decisões vitais. Leão, procure cuidar do bem-estar para recarregar a energia vital que pulsa em você agora. O melhor horário é entre 11h e 13h para escolhas equilibradas e... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Pode ser que tenha um dia agitado Virgem, demandando multitarefas sob um céu que clama por organização impecável. Aproveite a energia terrena para harmonizar ambientes e tomar rédeas com maestria astral. Melhor horário: das 15h às 17h para ações decisivas e arrumações... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Vênus inunda você de otimismo e cósmico e vontade Libra, pronta para conquistar todos os níveis da vida sob esse céu expansivo. Desfrute ao máximo cada ambiente, deixando a energia fluir como um banquete estelar. O melhor horário é entre 14h e 16h para planejar amanhã com... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: À primeira vista, Plutão vai te ajudar a passar por cima de problemas miúdos para manter o rumo das decisões estelares inabaláveis. As estrelas alinham um dia favorável, especialmente para metas complicadas que te trarão alegria Escorpião. O melhor horário é das 13h às 15h para...Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Júpiter impulsiona o início da semana com fúria positiva Sagitário, foque em ações essenciais e iniciativas ousadas que será coroado(a) de glória. Mexa-se com confiança, pois o universo está do seu lado. O melhor horário é entre 10h e 12h para mergulhar de cabeça nas prioridades para... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, Saturno premia sua entrega extra com um dia de alcance ilimitado, protegido pelos astros que unem tudo em leveza e felicidade pura. Capricórnio, perceba como as circunstâncias se alinham magicamente ao seu redor. O melhor horário é das 11h às 13h para dar o máximo e... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Neste dia, Urano desperta sua capacidade para enfrentar desafios com maestria, resolvendo tudo em um momento altamente positivo de controle astral supremo. Aquário, saia vitorioso, mostrando o poder inovador que pulsa em você. O melhor horário é entre 15h e 17h para superar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Dia de focar nos assuntos essenciais, levando a objetivos realizados com felicidade radiante e soluções pessoais que trazem paz profunda. Peixes, celebre os planos que se concretizam sob a energia de Netuno e vá atrás de sucesso. O melhor horário é das 16h às 18h para priorizar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

