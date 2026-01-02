Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O céu se abre de forma generosa hoje, Áries, trazendo a sensação de que algo finalmente começa a se encaixar. Um peso se dissolve e devolve sua confiança no fluxo da vida. O melhor horário do dia será entre 9h e 10h, quando sua iniciativa ganha força extra. A sorte vibra em nível alto, e um... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O dia pede cautela estratégica, Touro, como se o universo testasse seu tempo de reação. Nem tudo exige movimento imediato. O melhor horário para observar e decidir será entre 15h e 16h, quando sua intuição se alinha à razão. A sorte está em nível médio, crescendo à medida que você respeita seus... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Apesar dos momentos leves, seus pensamentos gravitam em torno de objetivos maiores hoje, Gêmeos. Existe um chamado silencioso para assumir mais da sua verdade. O melhor horário do dia acontece entre 10h e 11h, quando ideias e ambições ganham clareza. A sorte vibra em nível médio-alto... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia nasce com expectativas luminosas, Câncer, trazendo inspiração para ir além do que você costuma se permitir. O melhor horário será entre 14h e 16h, quando sua motivação encontra direção. A sorte está em nível médio-alto, especialmente ligada a metas pessoais. À noite, algo inesperado pode... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje o universo pede que você confie mais na própria voz, Leão, mesmo que opiniões externas tentem interferir. O melhor horário do dia será entre 9h e 10h, quando sua autoconfiança se fortalece. A sorte vibra em nível alto, trazendo não só avanços, mas também um senso profundo de... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Uma vontade intensa de se dedicar ao que realmente importa toma conta de você hoje, Virgem. O dia flui com naturalidade, especialmente entre 14h e 15h, quando tudo parece colaborar. A sorte se mantém em nível médio-alto, favorecendo questões pessoais. Um sentimento de propósito surge... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O ritmo do dia acelera, Libra, exigindo movimento e foco. Você se sente mais disposto a agir e experimentar. O melhor horário será entre 10h e 12h, quando sua clareza mental aumenta. A sorte vibra em nível médio, mas se fortalece quando você sabe onde investir sua energia. Cada tarefa cumprida... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O céu favorece escolhas e atitudes corajosas, Escorpião. Arriscar-se hoje não é imprudência, é alinhamento. É momento de avançar com algo que está aparado. O melhor horário do dia será entre 8h e 10h, quando sua intuição atinge o auge. A sorte está em nível alto, e uma oportunidade pode... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje, o astral pede estratégia em tudo que for realizar, Sagitário. Agir com razão trará mais benefícios do que seguir impulsos. Dessa forma, finalizará tudo como deve ser. O melhor horário para decisões importantes será entre 13h e 15h. A sorte vibra em nível médio, protegida pelo silêncio e pela... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O dia carrega um ar de libertação, Capricórnio, como se antigas limitações perdessem força. O melhor horário será entre 11h e 13h, quando sinais e orientações se tornam mais claros. A sorte vibra em nível alto, acompanhada de uma sensação de proteção invisível. Um acontecimento... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O dia pode começar mais denso, Aquário, mas carrega a promessa de superação. Tudo poderá ser como você deseja e se programe. O melhor horário do dia será entre 10h e 12h, quando soluções surgem com mais fluidez. A sorte se mantém em nível médio-alto, crescendo conforme você... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O astral pede prudência e sensibilidade durante toda a jornada, Peixes. Evitar excessos será essencial, especialmente pela manhã. O melhor horário do dia surge entre 12h e 14h, quando tudo se estabiliza. A sorte vibra em nível médio, favorecendo atitudes solidárias. Um equilíbrio delicado se forma... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

