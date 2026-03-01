(16) 99963-6036
domingo, 01 de março de 2026
Entretenimento

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/03) para o seu signo

01 Mar 2026 - 06h01Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCAHoróscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

 

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Os ventos da mudança trazem uma forte possibilidade de resolver algo pendente ou conquistar aquilo que você tanto deseja.  Melhor horário do dia: entre 10h e 12h.  Dica de sorte: confie na sua intuição antes de tomar decisões importantes.  O que deve evitar hoje: impulsividade em conversas e gastos desnecessários. Números da sorte: 7, 19, 23, 34, 41, 58 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Este é o momento mais do que perfeito para dar atenção aos seus assuntos mais urgentes. A energia do ciclo atual aumenta sua ambição.  Melhor horário do dia: entre 14h e 16h.  Dica de sorte: organize suas prioridades antes de agir.  O que deve evitar hoje: teimosia excessiva e resistência a mudanças necessárias.  Números da sorte: 4, 16, 22, 37, 49, 55...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O período está cheio de potencial para que a alegria invada seu dia a dia. Abrace o inesperado — as melhores lembranças nascem do improviso.  Melhor horário do dia: entre 9h e 11h.  Dica de sorte: diga “sim” para algo fora da rotina.  O que deve evitar hoje: dispersão e promessas que não poderá cumprir.  Números da sorte: 3, 18, 27, 39, 44, 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O Universo convida você a encontrar harmonia nos pequenos prazeres que se apresentam neste dia.  Melhor horário do dia: entre 18h e 20h.  Dica de sorte: reserve um momento para cuidar de si. O que deve evitar hoje: apego ao passado e dramatizações desnecessárias.  Números da sorte: 2, 14, 25, 33, 47, 52 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Confira a previsão astrológica de hoje, perfeita para quem espera reconhecimento e boas surpresas.  Melhor horário do dia: entre 11h e 13h. Dica de sorte: expresse seus sentimentos com autenticidade. O que deve evitar hoje: orgulho excessivo ou necessidade de aprovação.  Números da sorte: 1, 20, 28, 36, 45, 59...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Em breve, um ambiente diferente poderá despertar sua curiosidade e até sua vontade de investir nisso.  Melhor horário do dia: entre 8h e 10h.  Dica de sorte: anote ideias que surgirem ao longo do dia.  O que deve evitar hoje: autocrítica excessiva e perfeccionismo paralisante.  Números da sorte: 6, 15, 24, 32, 48, 54...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A influência positiva do seu regente favorece acordos, parcerias e apoios que podem surgir quando você menos espera.  Melhor horário do dia: entre 15h e 17h.  Dica de sorte: aceite ajuda sem culpa — colaboração é força.  O que deve evitar hoje: indecisão prolongada e medo de se posicionar.  Números da sorte: 5, 12, 21, 38, 46, 57...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O dia favorece soluções para o que vem se acumulando. Comece pelas pequenas tarefas e você perceberá que os problemas maiores perderão força.  Melhor horário do dia: entre 13h e 15h.  Dica de sorte: finalize algo pendente antes de iniciar algo novo.  O que deve evitar hoje: discussões motivadas por ciúme ou suspeitas infundadas.  Números da sorte: 8, 17, 26, 35, 42, 53...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A energia presente neste dia favorece crescimento em diversas áreas. Manter o pensamento positivo abrirá caminhos.  Melhor horário do dia: entre 9h e 11h.  Dica de sorte: invista tempo em algo que amplie seus conhecimentos.  O que deve evitar hoje: compartilhar planos com quem não torce por você.  Números da sorte: 9, 18, 29, 40, 51, 60 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Diante de escolhas que você não esperava, a prudência será sua maior aliada. Pense bem antes de agir.  Melhor horário do dia: entre 8h e 10h.  Dica de sorte: revise contratos ou propostas com atenção extra.  O que deve evitar hoje: rigidez excessiva ou pessimismo.  Números da sorte: 10, 22, 31, 43, 48, 56...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Uma previsão astrológica perfeita para quem busca inovação e soluções diferentes. Um gesto inesperado pode reforçar sua fé.  Melhor horário do dia: entre 16h e 18h.  Dica de sorte: confie em uma ideia diferente que surgir hoje.  O que deve evitar hoje: rebeldia sem propósito ou confrontos desnecessários.  Números da sorte: 11, 19, 28, 37, 45, 54...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: No ambiente pessoal, o momento é favorável para começar a limpar o caminho e se desfazer dos atrasos.  Melhor horário do dia: entre 18h e 20h.  Dica de sorte: ouça sua intuição antes de aceitar qualquer convite.  O que deve evitar hoje: idealizar demais situações ou pessoas.  Números da sorte: 6, 14, 23, 33, 47, 52 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

 

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/02) para o seu signo
Entretenimento05h02 - 28 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/02) para o seu signo

Entretenimento09h16 - 27 Fev 2026

Lista de verificação para uma pausa de fim de semana para residentes de São Carlos

eSIM e Números Virtuais: O que os Utilizadores de Smartphones Precisam de Saber
Entretenimento09h08 - 27 Fev 2026

eSIM e Números Virtuais: O que os Utilizadores de Smartphones Precisam de Saber

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/02) para o seu signo
Entretenimento05h50 - 27 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/02) para o seu signo

Exposição “Interiores Contemporâneos” entra em seus últimos dias no Shopping
Entretenimento13h20 - 26 Fev 2026

Exposição “Interiores Contemporâneos” entra em seus últimos dias no Shopping

Últimas Notícias