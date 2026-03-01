Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/03) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Os ventos da mudança trazem uma forte possibilidade de resolver algo pendente ou conquistar aquilo que você tanto deseja. Melhor horário do dia: entre 10h e 12h. Dica de sorte: confie na sua intuição antes de tomar decisões importantes. O que deve evitar hoje: impulsividade em conversas e gastos desnecessários. Números da sorte: 7, 19, 23, 34, 41, 58 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Este é o momento mais do que perfeito para dar atenção aos seus assuntos mais urgentes. A energia do ciclo atual aumenta sua ambição. Melhor horário do dia: entre 14h e 16h. Dica de sorte: organize suas prioridades antes de agir. O que deve evitar hoje: teimosia excessiva e resistência a mudanças necessárias. Números da sorte: 4, 16, 22, 37, 49, 55...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O período está cheio de potencial para que a alegria invada seu dia a dia. Abrace o inesperado — as melhores lembranças nascem do improviso. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h. Dica de sorte: diga “sim” para algo fora da rotina. O que deve evitar hoje: dispersão e promessas que não poderá cumprir. Números da sorte: 3, 18, 27, 39, 44, 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O Universo convida você a encontrar harmonia nos pequenos prazeres que se apresentam neste dia. Melhor horário do dia: entre 18h e 20h. Dica de sorte: reserve um momento para cuidar de si. O que deve evitar hoje: apego ao passado e dramatizações desnecessárias. Números da sorte: 2, 14, 25, 33, 47, 52 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Confira a previsão astrológica de hoje, perfeita para quem espera reconhecimento e boas surpresas. Melhor horário do dia: entre 11h e 13h. Dica de sorte: expresse seus sentimentos com autenticidade. O que deve evitar hoje: orgulho excessivo ou necessidade de aprovação. Números da sorte: 1, 20, 28, 36, 45, 59...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Em breve, um ambiente diferente poderá despertar sua curiosidade e até sua vontade de investir nisso. Melhor horário do dia: entre 8h e 10h. Dica de sorte: anote ideias que surgirem ao longo do dia. O que deve evitar hoje: autocrítica excessiva e perfeccionismo paralisante. Números da sorte: 6, 15, 24, 32, 48, 54...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: A influência positiva do seu regente favorece acordos, parcerias e apoios que podem surgir quando você menos espera. Melhor horário do dia: entre 15h e 17h. Dica de sorte: aceite ajuda sem culpa — colaboração é força. O que deve evitar hoje: indecisão prolongada e medo de se posicionar. Números da sorte: 5, 12, 21, 38, 46, 57...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O dia favorece soluções para o que vem se acumulando. Comece pelas pequenas tarefas e você perceberá que os problemas maiores perderão força. Melhor horário do dia: entre 13h e 15h. Dica de sorte: finalize algo pendente antes de iniciar algo novo. O que deve evitar hoje: discussões motivadas por ciúme ou suspeitas infundadas. Números da sorte: 8, 17, 26, 35, 42, 53...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A energia presente neste dia favorece crescimento em diversas áreas. Manter o pensamento positivo abrirá caminhos. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h. Dica de sorte: invista tempo em algo que amplie seus conhecimentos. O que deve evitar hoje: compartilhar planos com quem não torce por você. Números da sorte: 9, 18, 29, 40, 51, 60 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Diante de escolhas que você não esperava, a prudência será sua maior aliada. Pense bem antes de agir. Melhor horário do dia: entre 8h e 10h. Dica de sorte: revise contratos ou propostas com atenção extra. O que deve evitar hoje: rigidez excessiva ou pessimismo. Números da sorte: 10, 22, 31, 43, 48, 56...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Uma previsão astrológica perfeita para quem busca inovação e soluções diferentes. Um gesto inesperado pode reforçar sua fé. Melhor horário do dia: entre 16h e 18h. Dica de sorte: confie em uma ideia diferente que surgir hoje. O que deve evitar hoje: rebeldia sem propósito ou confrontos desnecessários. Números da sorte: 11, 19, 28, 37, 45, 54...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: No ambiente pessoal, o momento é favorável para começar a limpar o caminho e se desfazer dos atrasos. Melhor horário do dia: entre 18h e 20h. Dica de sorte: ouça sua intuição antes de aceitar qualquer convite. O que deve evitar hoje: idealizar demais situações ou pessoas. Números da sorte: 6, 14, 23, 33, 47, 52 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

Leia Também