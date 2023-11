Histórias interconectadas de três mulheres estarão na tela do Cineclube CDCC deste sábado

SIGA O SCA NO

O Cineclube CDCC exibe o filme As Horas neste sábado, 25 de novembro, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do CDCC, localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

A entrada é gratuita. Não é necessário fazer agendamento ou pegar ingressos com antecedência.

AS HORAS

The Hours, EUA, 2002, Drama, 110 Minutos

Direção: Stephen Daldry

Elenco: Maryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos

Contém: Conflitos psicológicos, desvirtuamento de valores éticos

Áudio em Inglês com legendas em português

Sinopse: Em três períodos diferentes vivem três mulheres ligadas ao livro "Mrs. Dalloway". Em 1923 vive Virginia Woolf (Nicole Kidman), autora do livro, que enfrenta uma crise de depressão e ideias de suicídio. Em 1949 vive Laura Brown (Julianne Moore), uma dona de casa grávida que mora em Los Angeles, planeja uma festa de aniversário para o marido e não consegue parar de ler o livro. Nos dias atuais vive Clarissa Vaughn (Meryl Streep), uma editora de livros que vive em Nova York e dará uma festa para Richard (Ed Harris), escritor que fora seu amante no passado e hoje está com AIDS e morrendo.

RESENHA: clique aqui para ler o texto que a equipe do Cineclube CDCC preparou sobre o filme.

Sobre o Cineclube CDCC

É uma das atividades tradicionais oferecidas à comunidade pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). Iniciado em 1981, procura levar ao público filmes com relevância artística e cultural.

O que: Cineclube CDCC – exibição do filme “As Horas”

Quando: Sábado, 25 de Novembro, às 20 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227

