15 de dezembro de 2025
Festa do Branco e Preto

Flash back dos anos 70 aos 2000 marca festa "Túnel do Tempo" em São Carlos

15 Dez 2025
Crédito: divulgação

A Liberty será palco de uma verdadeira viagem musical no próximo dia 20 de dezembro, a partir das 19h, com a realização do evento “Túnel do Tempo – A Festa do Branco e Preto”. A proposta é fazer o público viver e reviver grandes momentos da música que marcaram época, em uma noite especial de flash back dos anos 1970 até os anos 2000.

O evento promete transformar a pista em uma máquina do tempo, reunindo alguns dos melhores DJs da cena, que vão comandar o som da noite: Emerson Pavani, Dago, Marcos Mano, Anselmo Guedes, Paulo Junior e Marcos D’vila. A iluminação ficará por conta de Alê Testa e BE, garantindo uma ambientação à altura da proposta retrô.

Além da experiência musical, o público concorrerá ao sorteio de uma Cesta Natalina e de um pen drive com as músicas tocadas durante a festa, reforçando o clima nostálgico do evento.

Os ingressos antecipados e as reservas de mesas podem ser feitos pelo WhatsApp (16) 99776-6903.

Com o slogan “O passado nunca esteve tão presente”, o Túnel do Tempo – A Festa do Branco e Preto promete ser uma das principais atrações para quem quer fechar o ano de 2025 com muita música, memória e estilo na Liberty.

