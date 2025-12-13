(16) 99963-6036
sábado, 13 de dezembro de 2025
Entretenimento

Final do Campeonato Paulista Off Road acontece neste sábado em Ibaté

13 Dez 2025 - 07h03Por Jessica
A cidade de Ibaté será palco neste sábado, 13 de dezembro, da grande final do Campeonato Paulista Off Road. A etapa decisiva será realizada na Pirâmide da Mata do Alemão, ponto de encontro dos competidores e do público apaixonado pelo esporte.

A programação começa às 9h, com a largada oficial em direção às fazendas da região. O percurso promete ser um dos mais desafiadores da temporada, garantindo emoção do início ao fim.

Após a prova, os competidores retornam à Pirâmide da Mata do Alemão para a cerimônia de premiação, marcada para as 16h, reunindo equipes, pilotos, organizadores e moradores que acompanham o campeonato.

Além da adrenalina das pistas, o evento movimenta o turismo local e destaca a tradição do off-road na região, atraindo visitantes de diversas cidades do estado. A Prefeitura de Ibaté convida todos os apaixonados por velocidade e aventura para prestigiar o evento, que promete ser um dia imperdível para quem gosta de emoção, motores e muita poeira no ar.

 

