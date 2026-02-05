Festa Flash Back promete reviver as grandes danceterias dos anos 70, 80, 90 e 2000

O passado nunca esteve tão presente. Uma super festa flash back vai transportar o público diretamente para a era de ouro das danceterias, reunindo música, dança e uma estrutura completa de som e iluminação que marcaram gerações. A festa será realizada neste sábado (7), a partir das 19h, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos.

O evento contará com bar completo, oferecendo cervejas a partir de R$ 7,00 a lata (Skol), além de espetinhos variados a partir de R$ 10,00, porções, pastéis, salgadinhos, caipirinhas, drinks, bebidas quentes e geladas, tudo com preços acessíveis.

Para comandar a pista, foi escalado um verdadeiro time de peso da cena flash back, com os DJs Fabrício Kiil, Dago, Marcos Mano, Anselmo Guedes, Paulo Junior e, diretamente de Araraquara, do tradicional Café Cancun, o DJ Alexandre Dávila.

Além da música, a animação ficará completa com apresentações dos grupos de passinhos Amigos do Passinho Cat Night, Família Flash Back e Grupo Tamo Junto, que prometem colocar todo mundo para dançar em uma vibe surreal.

Durante a festa, haverá ainda sorteio de uma cesta de café da manhã e de um pen drive com as músicas tocadas no evento.

Os ingressos antecipados e reservas de mesas para não sócios já estão disponíveis pelo WhatsApp (16) 99776-6903. Para os sócios do clube, a aquisição pode ser feita diretamente na portaria ou pelo telefone (16) 2121-0398.

A proposta é reviver os tempos das grandes pistas de dança que marcaram época, como Factory Music, Café Cancun, Delphos Night Club, Gemini, Pegaso, Usina de Eventos, Over Night, Toco, Contramão, entre outras casas noturnas que fizeram história.

A organização convida o público a reunir os amigos e viver — ou reviver — essa experiência única em uma grande celebração da música e da dança que atravessou gerações.

