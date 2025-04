Festa do Milho de Água Vermelha começa hoje; confira a programação

Festa do Milho -

A Festa do Milho de Água Vermelha começa nesta sexta-feira (11/04), na Rua Bela Cintra, em frente a Paróquia São Roque. No total serão 44 barracas, sendo que 24 estarão vendendo somente produtos a base de milho verde, além de 5 food trucks. A previsão é que 120 mil espigas sejam usadas na fabricação de comidas típicas e bebidas à base de milho.

A 20ª Edição da Festa do Milho começa a partir das 19h, com a apresentação da Banda Expresso Br; no sábado (12/04), terá início às 10h, com animação de Pedro Henrique, às 19h e de Rudy, às 21h. A programação segue domingo (13/4), com o Grupo de Capoeira Negros de Iorubá, às 10h; Roda de Violeiros, às 11h; Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos, às 16h; Os Defensores da Catira de Santa Eudóxia, às 18h; Betinho Max: O Cara do Piseiro, às 19h e a Banda Doce Veneno, às 20h30, para reviver o flashback.

LINHAS DE ÔNIBUS

A Festa do Milho de Água Vermelha, que começa na próxima sexta-feira (11), também vai ter linhas de ônibus com horários especiais. Na sexta-feira (11/04), as partidas extras da Estação (Linha 44) serão às 19h30 e 21h30 e as de Água Vermelha (Linha 44), às 20h, 22h e após encerramento do último show

Nos dias 12 e 13 (sábado e domingo), as partidas extras da Estação (Linha 44) serão às 14h, 16h, 17h, 18h, 20h e 21h e as extras de Água Vermelha (Linha 44), às 14h30, 16h30, 17h30, 19h30, 20h30, 22h e após encerramento do último show. Já as viagens extras (Linha 52) de Santa Eudóxia para a Estação, será às 19h e da Estação para Santa Eudóxia, às 22h10.

