Festa Afrodescendente acontece nesta segunda-feira no Zuzão

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Na próxima segunda-feira (20/11), Dia da Consciência Negra, será realizada das 8h às 22h, no Ginásio do Zuzão, localizado na avenida Araraquara, nº 414, na Vila São José, a 24ª Festa Afrodescendente de São Carlos.

O evento faz parte também da programação do Mês da Consciência Negra sendo realizada por João Carlos de Oliveira desde a primeira edição do evento com apoio da Prefeitura de São Carlos e da Câmara Municipal.

A festa começa logo cedo com um torneio de futebol. A partir das 16h começam os shows musicais que seguem até 22h. O DJ Joia Rara, os grupos “Chega Pra Sambar” e “Quem sabe Samba” e o cantor Carica Sensação são as atrações desta edição da festa.

A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Ano passado, na 23ª edição da festa, foram arrecadados 300 kg de alimentos que foram repassados para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também