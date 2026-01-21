(16) 99963-6036
Cultura e lazer

FESC promove CarnaFESC 2026 com programação para todas as idades

Evento acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 16h às 22h, com atrações musicais, matinês infantis e entrada solidária

21 Jan 2026 - 17h52Por Jessica Carvalho R
A Fundação Educacional São Carlos (FESC) anunciou a realização do CarnaFESC 2026 – Gerações em Festa, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de fevereiro, reunindo crianças, jovens, adultos e idosos em um ambiente seguro, acolhedor e voltado para toda a família. O evento será realizado das 16h às 22h, com uma programação diversificada que inclui apresentações musicais, matinês infantis e estrutura completa para receber a comunidade.

No sábado (14), a festa começa às 16h com uma matinê especial para crianças e famílias, animada por Sheila Lima e Banda. Às 18h, quem sobe ao palco é o Grupo SamBanda, seguido, às 20h, pela banda Doce Veneno, responsável por encerrar a primeira noite de celebração.

A programação continua no domingo (15), a partir das 16h, com matinê infantil ao som da Doce Veneno. Às 18h, o público confere novamente o show de Sheila Lima e Banda, e o encerramento, às 20h, ficará por conta da banda Vinil 78, garantindo um clima festivo até o final do evento.

Além das atrações musicais, o CarnaFESC contará com barracas de alimentação, food trucks e brinquedos infláveis, proporcionando lazer, conforto e opções para todas as idades. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou item de higiene pessoal/limpeza, que será destinado a ações sociais.

O presidente da FESC, Eduardo Cotrim, destacou o caráter familiar e comunitário do evento. “Queremos que todos participem. O CarnaFESC é um carnaval pensado para a família, em um ambiente controlado e acolhedor, onde crianças, jovens e adultos podem se divertir juntos com segurança e alegria. É uma oportunidade de celebrar nossa cultura e fortalecer os laços comunitários”, afirmou.

