“FerroVias”: se apresenta no próximo sábado (03) na Fundação Pró Memória

Em São Carlos a apresentação será no sábado, dia 3 de agosto às 10h30, na antiga Estação Ferroviária.

“FerroVias” se pauta no patrimônio ferroviário paulista e parte de uma relação afetiva, sensível e imaterial do patrimônio cultural de sua comunidade. “Uma afetividade compartilhada, de certa forma, com todo o interior de São Paulo pelo papel significativo da ferrovia no processo de expansão econômica e desenvolvimento do território produzindo uma identidade comum, com valores culturais próprios e significativos”, comenta a artista idealizadora do projeto Dani Perez.

“’FerroVias’ é uma celebração a esta cultura ferroviária tão marcante em nossas vidas e que, na contemporaneidade, volta a ser tema de políticas públicas que voltaram a refletir a importância da mobilidade e da sustentabilidade dos meios de transporte, logística e locomoção”, explica Weber Fonseca, produtor do espetáculo.

SERVIÇO:

Espetáculo de sapateado “FerroVias”

São Carlos

Local: Antiga Estação Ferroviária – Fundaçao Pró-Memória

Praça Antônio Prado, s/n - Centro, São Carlos - SP,

Data: 3 de agosto (sábado)

Horário: 10h30

O encontro do ferro do sapato com o ferro dos trilhos originou o espetáculo de sapateado “FerroVias”, com a Cia. Papapumpá, de Araraquara. O espetáculo, gratuito, está circulando pelo interior do estado priorizando o espaço público em cidades que guardam uma relação cultural potente com suas antigas estações ferroviárias.