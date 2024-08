Feira do Livro da USP São Carlos tem debates com Sérgio Vaz, Elizandra Souza, Cesar Calejon e Jean Wyllys

Crédito: Divulgação

Tal como aconteceu no primeiro dia da “9ª Festa do Livro da USP São Carlos”, 21, a abertura dos estandes das editoras no segundo dia do evento nesta quinta-feira, 22 acontecerá às 10h, com a oportunidade do público poder adquirir livros com em até 30% de desconto. A partir das 10h30, a Academia Literária de São Carlos (ALSCar) realiza um “Café Literário” com as participações das escritoras da cidade de São Carlos – Adriana Lins, Jeniffer Aldrighi e Rosemeire Trebi -, juntas em uma conversa sobre “Afinal, o que faz (e o que deveria fazer uma academia literária?”. O foco desta participação tem o intuito de dar a conhecer as inciativas da ALSCar, como, por exemplo, visitas a escolas, auxílio prático para escritores interessados em publicar livros, participação em feiras, integração da comunidade literária da região e a promoção de autores locais.

No período da tarde, às 14h, o destaque vai para o debate subordinado ao tema “Literatura periférica: Direito à literatura, promoção do acesso e a pluralidade de vozes literárias”, com a participação dos escritores Sérgio Vaz e Elizandra Souza.

Já às 16h30, o escritor Cesar Calejon participará num debate sobre ‘A ascensão do bolsonarismo e a formação de uma teocracia miliciana no Brasil”. Cesar Antonio Calejon Ibrahim é um jornalista e escritor brasileiro, tendo participado de debates na TV e no rádio, principalmente no “Grupo Jovem Pan”, nos quais se envolveu em algumas polêmicas com outros comentaristas. O jornalista contribuiu como colunista da revista “Carta Capital”, da revista “Trip” e do portal “Brasil 247”. Calejon é graduado em comunicação social pela Universidade São Marcos, possui especialização em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo (USP).

O último bate papo deste dia ocorrerá às 19h, com Jean Wyllys a debater o tema “Desinformação, discurso do ódio e questão LGBTQIA+”. Jean Wyllys é doutorando em Ciência Política na Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Barcelona, pesquisador da Open Society Foundation e professor-visitante no Afro-Latin American Research Institute, do Hutchins Center, da Harvard University, nos EUA. Mestre em Letras e Linguística pelo Instituto de Letras da Universidade Federal da

Bahia, Wyllys é autor de cinco livros, sendo o mais recente “O que não se pode dizer” (2022, Editora Civilização Brasileira), em parceria com a filósofa e novelista Marcia Tiburi. Ativista de Direitos Humanos com prestígio internacional, em especial na

área dos direitos das pessoas LGBTQ, Jean Wyllys exerceu dois mandatos consecutivos como deputado federal. Antes de iniciar o terceiro, ameaças de morte contra ele e sua família obrigaram-no a se exilar, em 2019. Ganhou prêmios internacionais por sua atuação intelectual e política e já figurou na lista das “50 pessoas que mais defendem a diversidade no mundo”, entre elas alguns Nobel da Paz, elaborada pela revista “The Economist”. Há três anos se dedica à pesquisa sobre as relações entre o fenômeno da desinformação programada e dirigida, o contágio por fake news e a ascensão de governos, partidos e/ou personalidades autoritárias. No final de cada debate haverá uma sessão de autógrafos.

Tal como aconteceu no primeiro dia da “9ª FLUSP-2024”, também neste segundo dia do evento haverá um destaque especial para atividades artísticas e culturais. Desta forma, o conceituado “Coral USP”, sob a regência do maestro Sergio Alberto Oliveira, irá apresentar-se às 12h30, enquanto a banda “Vinil78” trará o melhor do “FlashBack” a partir das 21h. (Rui Sintra – jornalista do IFSC/USP)

