quinta, 19 de fevereiro de 2026
Entretenimento

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos

19 Fev 2026 - 18h07Por Jessica CR
Feira da Barganha - Crédito: arquivoFeira da Barganha - Crédito: arquivo

Os moradores de São Carlos poderão aproveitar, neste domingo (22), mais uma edição da tradicional Feira da Barganha, que será realizada no bairro Bicão. O evento acontece das 8h às 14h, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim, e promete atrair o público com variedade de produtos e preços acessíveis.

A feira reunirá diversos expositores, oferecendo uma ampla gama de itens, como roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, móveis, objetos de decoração, entre outros. A proposta é incentivar a economia e proporcionar aos visitantes a chance de “garimpar” boas oportunidades em um ambiente descontraído e familiar.

Além de movimentar o comércio local, a Feira da Barganha já se consolidou como um espaço de convivência para moradores da região e visitantes de outros bairros da cidade.

Serviço
Evento: Feira da Barganha
Data: Domingo, 22 de fevereiro de 2026
Horário: Das 8h às 14h
Local: Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim – Bairro Bicão, São Carlos (SP)

