“Fabuloso Laboratório” chega a São Carlos com espetáculo gratuito para toda a família

A Cia Nós Mesmos que Somos a Gente apresenta em São Carlos o espetáculo “Fabuloso Laboratório”, uma montagem gratuita que une teatro, música e ciência em uma experiência lúdica voltada para públicos de todas as idades.

A apresentação acontece neste sábado, 21 de fevereiro, às 16h, no CEMAC, localizado na Rua São Paulo, 745, no Centro. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos por ordem de chegada. A organização recomenda que o público chegue com antecedência.

Teatro, música e imaginação

Com uma proposta que mistura humor, musicalidade e experimentação sonora, o espetáculo acompanha dois personagens excêntricos que se veem diante de um grande desafio: resistir à tentação de mexer nas máquinas coloridas de um misterioso laboratório.

Entre misturas improváveis e tentativas inusitadas, a dupla descobre que sons, vozes e ritmos podem se transformar em música, criando composições ao vivo e convidando o público a participar de uma experiência sensorial e criativa.

A montagem aposta na linguagem do teatro musical e na comicidade para estimular a curiosidade, a escuta e a imaginação, promovendo um encontro afetivo entre ciência, arte e brincadeira. O resultado é um espetáculo acessível, dinâmico e encantador, capaz de dialogar com crianças, jovens e adultos.

Democratização do acesso à cultura

O projeto é realizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, com recursos do Fomento CultSP, e conta com apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal e do Ministério da Cultura, reforçando o compromisso com a democratização do acesso às artes cênicas.

Serviço – São Carlos

Local: CEMAC – Rua São Paulo, 745 – Centro

Data: 21/02 (sábado)

Horário: 16h

Entrada gratuita (por ordem de chegada)

Leia Também