Exposição “Interiores Contemporâneos” entra em seus últimos dias no Shopping

O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, recebe até o dia 1º de março a exposição “Interiores Contemporâneos”, assinada pela designer de interiores e paisagista Iara Kílaris. Instalada no corredor da Vivo, a mostra apresenta ao público o que há de mais sofisticado e atual no universo do design.

A exposição reúne referências para ambientes residenciais e comerciais, destacando processos criativos, inspirações e soluções que traduzem o estilo contemporâneo da profissional. Formas orgânicas, integração com a natureza, uso estratégico da iluminação e combinação equilibrada de cores e texturas estão entre os elementos que marcam os projetos apresentados.

Com entrada gratuita, a mostra oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto conceitos que unem estética e funcionalidade, em uma experiência acessível e inspiradora.

Reconhecida nacionalmente, Iara Kílaris desenvolve projetos ao lado do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris, consolidando uma trajetória marcada pela harmonia entre arquitetura e interiores e pela valorização de ambientes personalizados e contemporâneos.

Desde 2017, Iara assina os interiores dos projetos exibidos com exclusividade na revista Casas & Curvas na Arquitetura Brasileira. Também apresenta o programa Casas Kílaris, exibido no canal Kílaris no YouTube, onde conduz o público por tours completos pelos projetos do escritório, revelando conceitos e bastidores de cada ambiente.

Presença constante em mostras como Casa Cor e Campinas Decor, a profissional imprime sua identidade em espaços que dialogam com o futuro do design, unindo estética, funcionalidade e emoção.

Entre seus clientes estão personalidades como o goleiro Weverton, os jogadores Oscar, Gil, Jonas e Diego Alves, além do cantor César Menotti, do humorista Carlos Alberto de Nóbrega e da apresentadora Mara Maravilha.

Leia Também