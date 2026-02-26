(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Entretenimento

Exposição “Interiores Contemporâneos” entra em seus últimos dias no Shopping

Mostra assinada por Iara Kílaris permanece aberta ao público até 1º de março.

26 Fev 2026 - 13h20Por Jessica CR
O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, recebe até o dia 1º de março a exposição “Interiores Contemporâneos”, assinada pela designer de interiores e paisagista Iara Kílaris. Instalada no corredor da Vivo, a mostra apresenta ao público o que há de mais sofisticado e atual no universo do design.

A exposição reúne referências para ambientes residenciais e comerciais, destacando processos criativos, inspirações e soluções que traduzem o estilo contemporâneo da profissional. Formas orgânicas, integração com a natureza, uso estratégico da iluminação e combinação equilibrada de cores e texturas estão entre os elementos que marcam os projetos apresentados.

Com entrada gratuita, a mostra oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto conceitos que unem estética e funcionalidade, em uma experiência acessível e inspiradora.

Reconhecida nacionalmente, Iara Kílaris desenvolve projetos ao lado do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris, consolidando uma trajetória marcada pela harmonia entre arquitetura e interiores e pela valorização de ambientes personalizados e contemporâneos.

Desde 2017, Iara assina os interiores dos projetos exibidos com exclusividade na revista Casas & Curvas na Arquitetura Brasileira. Também apresenta o programa Casas Kílaris, exibido no canal Kílaris no YouTube, onde conduz o público por tours completos pelos projetos do escritório, revelando conceitos e bastidores de cada ambiente.

Presença constante em mostras como Casa Cor e Campinas Decor, a profissional imprime sua identidade em espaços que dialogam com o futuro do design, unindo estética, funcionalidade e emoção.

Entre seus clientes estão personalidades como o goleiro Weverton, os jogadores Oscar, Gil, Jonas e Diego Alves, além do cantor César Menotti, do humorista Carlos Alberto de Nóbrega e da apresentadora Mara Maravilha.

