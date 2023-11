Exposição de fotos “Esculturas Naturais” será aberta no dia 17

Crédito: Divulgação

A exposição “Esculturas Naturais", do fotógrafo são-carlense Essio Pallone Filho, será aberta sexta-feira, 17, às 16h, na Shot Café, com entrada franca. A mostra reúne uma coleção de fotografias que desvendam imagens surpreendentes de cenários compostos pela natureza, registrados pelo olhar do fotógrafo.

Essio Pallone Filho se dedica à fotografia desde o início dos anos 1990. Profissional que transita em todos os segmentos da imagem, com presença frequente em mostras e concursos de fotografias, Essio traz na bagagem uma série de prêmios e honrarias. Em sua trajetória se destaca a coletânea de fotos “Fazendas Históricas”, que focaliza 130 fazendas históricas do estado de São Paulo, publicadas no livro “Café do Brasil”.

A exposição “Esculturas Naturais" se estende até o dia 15 de dezembro, das 9 às 19h. O Shot Café fica na Avenida Doutor Carlos Botelho, 1367.

