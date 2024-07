Estratégias de Engajamento para Aumentar sua Visibilidade no Instagram

Ter uma grande visibilidade no Instagram é mais do que necessário para profissionais e empresas. Afinal de contas, estamos falando da rede social mais popular do mundo.

São mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais no aplicativo. Apesar de já ser expressivo, o número não para de crescer. Cada vez mais pessoas baixam o Instagram e começam a usá-lo todos os dias praticamente.

Para as marcas, a popularidade da rede social representa uma oportunidade e tanto de alcançar um público amplo. Até porque, o Instagram tem características e funcionalidades que favorecem relações comerciais.

No entanto, muitas não conseguem desenvolver um bom posicionamento lá. A maioria das publicações “flopam”, a quantidade de seguidores não aumenta e a marca fica muito atrás da concorrência.

Se for o seu caso, você está no lugar certo. Logo abaixo, vamos te mostrar estratégias de engajamento que vão deixar seu perfil muito mais atrativo para alcançar o máximo de contas possíveis. Acompanhe!

5 estratégias de engajamento para aumentar visibilidade no Instagram

1. Publique consistentemente

É chover no molhado falar que você deve ser constante no compartilhamento de novas publicações. Mesmo assim, é necessário. É o único caminho para ter um grande engajamento no perfil da marca.

Se você tem dificuldades nisso, porém, não precisa se desesperar. O segredo para postar com a frequência certa é a organização. O processo produtivo do perfil precisa ser estruturado.

Desse modo, crie um calendário de conteúdo. Determine a frequência de posts, temas e dias e horários de compartilhamento. Então, siga à risca as definições para ter a consistência necessária no Instagram.

2. Diversifique os formatos de conteúdo

Além de ser consistente, diversifique os formatos de conteúdo para aumentar sua visibilidade no Instagram. Isso mantém o perfil da marca dinâmico e interessante na percepção do público.

Postar só no Feed, por exemplo, cria uma sensação de monotonia entre os seguidores. Após algum tempo, vários deixam de curtir, comentar ou compartilhar as publicações.

Assim, o ideal é que você explore diversas funcionalidades para se comunicar com o público da marca no Instagram. Stories, Reels, Lives, Close Friends, Destaque, entre outros.

3. Interaja e incentive a participação ativa do público

Para fortalecer o engajamento no Instagram, você também deve interagir com o público. Ou seja, responder o maior número de comentários e mensagens diretas recebidas.

Os seguidores do perfil querem ser ouvidos quando dão sua opinião em um conteúdo de Feed ou no Direct Messenger. Por isso, valorizam bastante o retorno da marca. Ainda que seja uma resposta simples.

Além disso, incentiva a participação ativa do público no perfil. Use recursos interativos ou CTAs para estimulá-los a não só visualizar seus posts, mas engajar neles.

4. SEO

Em resumo, SEO é um conjunto de práticas que otimiza sites, blogs ou páginas para posicioná-los melhor nos resultados orgânicos de mecanismos de busca e aumentar o número de visitas.

Trata-se de uma estratégia bem conhecida e eficiente para ter um bom alcance no Google ou Youtube, por exemplo. O que poucos sabem é que também dá para usar as técnicas de SEO em redes sociais.

Elas possuem características um tanto quanto parecidas. Além de ter funções de pesquisa inclusas. Com isso, o SEO pode ser perfeitamente adaptado àquilo que agrada o algoritmo do Instagram. Entre as melhores práticas de otimização, estão:

Quando aplicada a rede social, a estratégia aumenta significativamente a exposição do perfil e publicações da marca. E o mais importante: atrai seguidores que, muito provavelmente, vão se tornar engajados.

5. Compre serviços de engajamento

Por último, mas não menos importante, compre serviços de engajamento. Nenhuma outra estratégia pode aumentar seus números mais rapidamente do que comprar seguidores no Instagram.

Muitos profissionais e empresas ficam com um pé atrás quando se fala em serviços de engajamento. Não é para menos. A maioria dos sites por aí trabalham com contas falsas ou tentam aplicar golpes nos consumidores.

Por sorte, também existem empresas sérias no mercado. Elas oferecem seguidores reais e brasileiros. Além de outras opções interessantes para alavancar seus resultados, como comprar curtidas Instagram.

Um exemplo disso é o ImpulsioneGram, a maior plataforma de venda de serviços de engajamento do país. A empresa já tem mais de 65 mil clientes satisfeitos. Então, é extremamente confiável.

Conclusão

Por fim, para se destacar no Instagram, é preciso deixar o perfil da marca mais atrativo com boas estratégias de engajamento. Só assim, você pode ter um crescimento expressivo em seguidores, interações e visibilidade.

Principalmente, quando você compra seguidores ou curtidas. Ambos os serviços mudam da noite para o dia a credibilidade do perfil entre o público e o mercado. O que pode te deixá-lo muito mais próximo do sucesso na rede social.