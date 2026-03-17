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terça, 17 de março de 2026
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Espetáculo “Sonhos da Mata” chega a São Carlos com apresentação gratuita nesta sexta-feira

17 Mar 2026 - 15h11Por Jessica Carvalho R
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Espetáculo “Sonhos da Mata” chega a São Carlos com apresentação gratuita nesta sexta-feira - Crédito: Raíza Ferreira Crédito: Raíza Ferreira

O espetáculo “Sonhos da Mata”, da Cia Libélulas, será apresentado gratuitamente em São Carlos nesta sexta-feira, 20 de março, às 14h, no CEMAC, localizado na região central da cidade.

Inspirada em lendas da floresta brasileira e nas culturas indígenas, a montagem convida o público para uma experiência sensorial e poética por meio do teatro de sombras. A proposta é refletir sobre a relação entre ser humano e natureza, valorizando a ancestralidade e promovendo a consciência ecológica.

Com classificação livre e duração de 80 minutos, o espetáculo é não verbal e acessível a todos os públicos, promovendo a inclusão ao integrar pessoas surdas e ouvintes em uma mesma experiência artística. A narrativa é construída com o uso de recursos visuais, música e linguagem corporal, permitindo uma conexão direta com diferentes faixas etárias.

A encenação combina técnicas do teatro de sombras tradicional chinês com elementos contemporâneos do teatro de animação. No palco, ganham vida figuras do imaginário popular brasileiro, como Curupira, Boiúna, Anhangá, Mãe do Ouro e Matinta Pereira, apresentadas em uma narrativa interligada que resgata e ressignifica essas lendas.

Segundo a idealizadora do projeto, Daniele Viola, a proposta é olhar para a natureza como um organismo vivo. “Estamos construindo uma história em rede, em que estética e conteúdo também trazem um aporte ecológico”, afirma.

A apresentação em São Carlos faz parte de uma circulação pelo interior paulista, que inclui ainda cidades como Barretos e São João da Boa Vista.

A entrada é gratuita.

Apresentação em São Carlos
Data: 20/3 - sexta-feira
Horário: 14h 
Local: CEMAC - R. São Paulo, 745 - Centro

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