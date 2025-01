Encerramento do Natal de Luzes de Ibaté contará com Folia de Reis

Compartilhar no facebook

Natal de luzes Ibaté - Crédito: Divulgação

O tradicional Natal de Luzes de Ibaté será encerrado nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, com uma programação especial na Praça Central. A noite promete emoção e cultura com a apresentação da Companhia de Reis Adoração dos Magos, que trará a Folia de Reis, uma das mais marcantes manifestações culturais e religiosas do país.

O evento terá início às 19h e é uma oportunidade para que moradores e visitantes celebrem o encerramento das festividades natalinas em um clima de fé e união. A Folia de Reis é uma tradição que remonta ao século XVIII e celebra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, com músicas, cantos e simbolismos que encantam gerações.

