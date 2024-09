Domingo vai ter muita diversão no Parque do Bicão em comemoração ao Dia das Crianças

No próximo domingo (29) das 10h as 17h será comemorado o Dia das Crianças no parque do Bicão. Serão oferecidas várias atrações, gratuitamente, para a criançada. Serão disponibilizados brinquedos infláveis, muitas brincadeiras com palhaços, animadores TPK (personagens), pintura facial, além de muita pipoca e algodão doce.

Os animadores de festa estarão no local para divertir a criançada.

A praça do Bicão fica localizada na avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino.

O evento conta com apoio do São Carlos Agora e da Feira da Barganha.

