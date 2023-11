Domingo tem Circuito Arena Especial com apresentação da Banda Vinil 78

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Departamento de Artes e Cultura, realiza no próximo domingo (26/11), a partir das 18h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, mais uma edição do Circuito Arena.

A apresentação vai ser especial em homenagem aos 166 anos de São Carlos com show da Banda Vinil 78. Quem for prestigiar o evento vai poder curtir muito flash back.

A banda leva ao palco um mix de músicas que engloba o pop internacional do final dos anos 70, com os clássicos das discotecas, invade os anos 80 com o pop rock nacional e internacional, o nome da banda remete a nostalgia do disco em vinil, o número 78 remete aos anos setenta e oitenta.

O Circuito Arena Especial faz parte da programação dos 166 anos de São Carlos, comemorado no último dia 4 de novembro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também