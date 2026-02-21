(16) 99963-6036
sábado, 21 de fevereiro de 2026
Entretenimento

Domingo Encantado leva aventura inspirada em Moana ao Shopping

Espetáculo gratuito "Uma aventura em alto-mar" acontece neste domingo (22), às 15h.

21 Fev 2026 - 15h12
A magia toma conta do Shopping Iguatemi São Carlos mais uma vez neste domingo (22). O Domingo Encantado, atração gratuita para a família, transforma o espaço próximo à Cobasi em um palco de fantasia a partir das 15h, prometendo uma tarde de encantamento e diversão para a garotada.

Nesta edição, a programação apresenta o espetáculo “Uma aventura em alto-mar”, inspirado na história de Moana. A encenação acompanha a jornada da jovem navegadora que atravessa o oceano em busca do semideus Maui para restaurar o coração da deusa Te Fiti e salvar sua ilha de uma antiga maldição.

Com figurinos temáticos, trilha sonora e interação com o público, a atividade convida as crianças a mergulharem no universo da personagem, estimulando imaginação e participação ao longo da apresentação. Segundo o gerente geral do shopping, Fábio Maria, a iniciativa proporciona experiências diferenciadas ao público infantil. “O Domingo Encantado foi pensado para oferecer momentos de diversão e encantamento para as crianças, criando uma experiência lúdica para toda a família em um ambiente seguro e acolhedor”, afirma.

Serviço – Domingo Encantado

 

Data: 22 de fevereiro
Horário: 15h
Local: Próximo à Cobasi – Shopping

Entrada: Gratuita

Últimas Notícias