Dia do Folclore será comemorado sábado na Fesc

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza no próximo sábado, 24, das 9h às 13h, na Fundação Educacional São Carlos (Fesc), localizada na rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery, mais uma edição do Dia do Folclore.

O Dia Municipal do Folclore foi instituído no calendário oficial do município pela Lei Municipal nº 20.832/2022. O objetivo do evento é valorizar as manifestações próprias da cultura popular brasileira, reconhecer e festejar a riqueza do folclore brasileiro com suas lendas, mitos, brinquedos e brincadeiras.

A programação será abertura às 9h com a apresentação da Banda da Apae, apresentação do Ballet - Cemear, apresentação do musical do Espaço Dom Luciano, às 10h a Fanfarra e o Grupo de Dança Nave Sal da Terra ocupam o palco, às 11h, tem Girafulô e a partir do meio dia tem aulão de capoeira.

Entre as atividades serão ofertadas oficinas de xilogravura, rabo de gato, chás, danças da cultura popular, brinquedos e brincadeiras tradicionais, confecção de chincha e 5 marias, de pipas, de peteca, fuxico, pintura corporal e arte gráfica dos povos indígenas, além disso vai ter Exposição de Quadro String art e contação de causos folclóricos e músicas folclóricas, amarelinha africana, arte figurativa com argila, contação de causos e cordel, corrida do saco e brincadeiras de roda.

Ônibus com passe livre sairão das seguintes escolas para Fesc: Emeb Ulysses Ferreira Picollo (Eduardo Abdelnur), Emeb Afonso Fioca Vitali (Cidade Aracy), Emeb Antonio Stela Moruzzi (Jardim Tangará), Emeb Arthur Natalino Deriggi (Cidade Aracy II), Cemei Homero Frei (Santa Felícia), Cemei Professor Antônio Cotrim (Jardim Munique), Cemei Pedro Pucci (Jacobucci) e do Cemei Monsenhor Alcindo Siqueira (Jacobucci). A saída das escolas será 8h30 e o retorno da Fesc será 12h30.

O evento tem como parceiros Museu da Ciência e Tecnologia Professor Mário Tolentino, Fesc, Apae São Carlos, Fundação Pró-Memória, Sibisc, Cemear, Nave Sal da Terra, Espaço Dom Luciano e Salesianos.

