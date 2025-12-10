(16) 99963-6036
Coral da USP São Carlos realiza concerto de Natal no domingo na Catedral

10 Dez 2025 - 18h51Por Jessica
  1. O Coral da USP São Carlos comemora seus 10 anos com um concerto especial de Natal no próximo domingo, 14 de dezembro, na Catedral São Carlos Borromeu, no centro da cidade. A apresentação gratuita será realizada após a missa das 19h30, com início previsto para 20h30, e contará também com a participação do Madrigal da USP São Carlos, sob regência do maestro Sergio Alberto de Oliveira.

    2. O programa da noite terá como destaque o Oratório de Natal, de Camille Saint-Saëns, peça central do concerto, interpretada com orientação vocal de Patricia Cari e solos de integrantes do Madrigal. A obra será acompanhada pelo pianista paulistano Marco Bernardo, que também apresentará um número especial cantando, em francês, a clássica Ó Noite Santa.

    O público poderá ainda apreciar Laudate Dominum, de Mozart, com solo de Leonna Freitas. Na segunda parte do concerto, o pianista Marcelo Calegaro acompanhará o coro em tradicionais canções natalinas, como Gloria, Adeste Fideles e Noite Feliz, reforçando o clima de celebração.

     

    Sobre o Coral da USP São Carlos

    Criado há dez anos pela Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) do ICMC, o Coral da USP São Carlos se consolidou como um espaço de formação, convivência e expressão artística que envolve tanto a comunidade universitária quanto o público externo. O grupo conta com apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do Instituto e do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão da USP em São Carlos.

     

