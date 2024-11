Confira o trajeto da Caravana de Natal Coca-Cola

Caravana de Natal Coca-Cola - Crédito: arquivo

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola passará por São Carlos no dia 11 de dezembro, com início previsto para as 19h, saindo do Shopping Iguatemi São Carlos.

A caravana será composta por um trio elétrico, três caminhões baú decorados com luzes e temas natalinos, uma van, e um caminhão especial transportando o Papai Noel. O trajeto terá duração aproximada de três horas e promete encantar crianças e adultos.

*Confira o trajeto completo:

Iguatemi São Carlos Av. Grécia Av. Getúlio Vargas Av. Dr. Germano Fher Júnior Savegnago Supermercados (Av. Comendador Alfredo Maffei) R. Dom Pedro II Prefeitura Municipal de São Carlos (R. Episcopal) Savegnago Supermercados (Av. Francisco Pereira Lopes) R. Miguel Petroni

*poderá sofrer alterações até o dia do evento

Leia Também