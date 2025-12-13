(16) 99963-6036
Confira o trajeto da Caravana da Coca-Cola em São Carlos

13 Dez 2025 - 18h51Por Da redação
Caravana de Natal Coca-Cola - Crédito: arquivoCaravana de Natal Coca-Cola - Crédito: arquivo


A Caravana Coca-Cola acontece neste domingo, 14 de dezembro, com saída às 19h do Shopping Iguatemi. O trajeto será o seguinte: sai do Iguatemi e segue até a Passeio das Palmeiras até a Avenida Parque Faber, depois pela Avenida Francisco Pereira Lopes e Avenida Henrique Gregori. Segue pela Avenida Grécia e Avenida Dr. Pádua Salles, passando pela Rua João Lourenço Rodrigues até a Avenida Getúlio Vargas. Depois percorre a Rua Roberto Martinez, Avenida Madre Marie Blanche e Avenida Comendador Alfredo Maffei. Segue pela Rua Dom Pedro II, Rua Bento Carlos e Avenida São Carlos. Continua pela Rua 7 de Setembro, Rua Episcopal e Rua Conde do Pinhal. Retorna pela Avenida Comendador Alfredo Maffei e Avenida Francisco Pereira Lopes, seguindo pela Rua Ângelo Passeri, Rua Álvaro Giongo e Passeio São Carlos, retornando pela Álvaro Giongo. Depois passa pela Rua Abrahão João, Rua Alexandre Ranciaro e Rua Miguel Petroni, finalizando na Rua Orlando Fazzari.
Agentes de trânsito da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana estarão presentes para orientar o fluxo e garantir a segurança durante todo o percurso.

