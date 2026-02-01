Confira a previsão de hoje (01/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Sinta a energia vibrante mesmo com o ritmo acelerado ao redor, focando no que já dá certo. Você vai superar qualquer agitação com determinação, transformando desafios em vitórias rápidas. O melhor horário do dia para Áries é das 14h às 16h – para decisões e conquistas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Evite dramas alheios e priorize suas tarefas com eficiência, fortalecendo sua base enquanto um pressentimento bom se materializa. A estabilidade vem de ações práticas e rápidas. Um bom horário para Touro: 10h às 12h – perfeito para negociações ou cuidados pessoais...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Prepare-se para surpresas alegres como mensagens inesperadas, propostas inovadoras ou viagens no ar, enchendo seus dias de leveza. A alegria astral domina, superando qualquer nuvem passageira. O horário do dia para Gêmeos é das 16h às 18h – ótimo para não fazer nada que traga incômodos...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Desfrute o presente com gratidão, use essa confiança para mudanças que limpam o caminho e reacendem seus sonhos. Você está pronto para recomeçar mais forte, deixando complicações para trás. O horário para Câncer: 12h às 14h – hora de ouro para planejar melhor o que está pulando na sua mente...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Emoções intensas pedem partilha, transformando sentimentos de injustiça em força coletiva – o universo ajeita tudo quando você se abre. Sua luz brilha mais ao dividir preocupações, atraindo soluções reais. O horário perfeito do dia para Leão é das 18h às 20h – para organizar as ideias...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Segure novidades na manhã, foque na rotina para avançar, enquanto contatos sociais crescem – proteja sua generosidade de aproveitadores. Sucesso vem da disciplina e amizades autênticas. A faixa horária especial para Virgem: 9h às 11h – perfeita para tarefas difíceis e avaliações...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Você precisa fazer as melhores escolhas para atrair energias incríveis, assim uma situação desconfortável se transforma em algo muito bom! Questões pessoais vão decolar com sucesso. O melhor horário do dia para Libra é das 14h às 16h, quando a balança pende a seu favor... Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Planeje assuntos mais complexos para a segunda metade do dia, quando as tendências positivas explodem! Uma conversa cara a cara vai esclarecer tudo – preste atenção nos gestos das mãos da pessoa. Um bom horário para Escorpião é das 15h às 17h, ideal para revelações profundas...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A sorte está batendo à sua porta – não confunda as coisas, decida certo e aja no momento exato! Hoje você brilha no centro das atenções, mais do que nunca. O melhor horário deste dia para Sagitário é das 13h às 15h, onde se projeta de uma outra forma e ganha uma surpresa...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Coincidências sortudas que podem circular por você hoje vão te dar ideias geniais e clareza total sobre o que você quer conquistar. Tudo flui certo, seja terminando o antigo ou começando do zero! Para Capricórnio um bom horário é das 16h às 18h, quando a persistência vira ouro...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Dúvidas do passado se dissolvem agora, abrindo espaço para novos valores e começos alinhados aos seus desejos reais. Afaste-se de conflitos e pessoas problemáticas – distância é vitória! Para você que é de Aquário use essa faixa horária das 12h às 14h, como uma hora de renovação pura...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Olha só que incrível, o sucesso surge do seu passatempo favorito, abrindo portas impensáveis e uma reviravolta que aproxima o distante. Sua vida ganha novo rumo surpreendente! Então amiga(o) de Peixes, use o horário é das 17h às 19h, para avaliar melhor essa possibilidade...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

